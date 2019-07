Kan vi få en garanti, Rasmus Prehn?

Grønt: Ti dage! Mere skulle den nye regering ikke bruge ifølge udviklingsminister Rasmus Prehn i avisens Danmark 6. juli, før Danmark igen havde genvundet "den grønne førertrøje".

Den eneste forskel, jeg lige kan få øje på, er tallet "70". Så mange procent mener den ny regering, at man skal nedsætte CO2 udledningen med inden 2030. Det er helt bestemt ambitiøst, men dog kun et tal. Rasmus Prehn har også forslag til vejen derhen, og der er mange gode tiltag, som jeg ikke har forudsætning for at så tvivl om.

Men jeg har et spørgsmål, som Rasmus Prehn måske kan besvare: Vil den nye regering og dens partnere kunne garantere, at de tiltag, man tager for at nå de 70 pct., ikke netto medfører et ekstra forbrug af CO2 uden for landets grænser?

Det er jo nemt for et lille land at leve højt på f.eks. vindmøllestrøm, men hvis andre lande skal bidrage ekstra til dansk el-forbrug med kulfyret strøm, når vinden ikke blæser, er det vel lige fedt? Eller hvis man tvinger landmanden til at begrænse produktionen af kød og derved overlader verdensmarkedet til lande med højere CO2-forbrug pr. produceret kilo kød eller pålægger dansk flytrafik ekstra skatter, så folk i stedet flyver fra Hamborg, osv.

Jeg ser frem til dit svar.