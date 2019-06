Kan man normere sig til empati og omsorg?

På kant: Bare virkeligheden var lige så nem som valgkampen. Så ville alle velfærdssamfundets problemer kunne løses med flere penge, flere hænder og minimumsnormeringer til alle.

TV2's dokumentar om forholdene i en række børnehaver ramte os dér, hvor det gør allermest ondt - både på det menneskelige plan og som samfund. For det er en grundlæggende præmis for vores høje levestandard, at vi lader vores små børn passe af professionelle omsorgsgivere, så vi alle kan bidrage til BNP.

Og hvis det skal give mening at overlade sit ét-årige barn til en fremmed i hovedparten af dets vågne timer, har vi brug at tro på der pædagogmedhjælper, der forsikrer os om, at "han har haft en rigtig god dag", når vi henter. Så vi tror på det.

Der er garanteret rigtigt mange børn, der har det godt i vuggestuen. Der er garanteret også steder, hvor manglerne vil kunne løses ved at bevilge flere penge. Men nogle af de situationer, dokumentaren afslørede, handler om noget helt andet. Og værre. Det er et "what have we become?"-moment: Hvor er vi, hvis pædagoger og medhjælpere ikke længere har som et basalt instinkt at bukke sig ned og trøste et ulykkeligt barn, der beder om hjælp?

Desværre kan højere normeringer ikke løse det for os. Vi bliver nødt til hver især at tage ansvar og spørge os selv, om vi gør det godt nok som voksne. Både hvis man er den pædagogmedhjælper, der hellere vil tørre borde af end trøste en grædende tumling. Spørg dig selv, om du har det rigtige job. Og hvis man som småbørnsforældre hver dag tager på arbejde med en helt forkert følelse i maven. Vi må spørge os selv: Har barnet nu også "en rigtig god dag?" eller findes der en bedre løsning?

Det er ubekvemme valg, men de ændrer mere end det kryds, vi sætter på onsdag.