Kan SF's partiforeninger leve med ledelsens håndtering af Høngesagen?

Høngedyd: Så blev SF taget med bukserne nede. Karsten Hønge, der blev årsag til en regerings sammenbrud ved at placere sig på den højeste moralske hest i tiden, er nu blevet kastet af sadlen af 20.000 stemmer, der valgte ham til Europa-Parlamentet; noget han slet ikke ønskede, da det kom til stykket.

Det mest forbløffende er ikke, at han selv fraskrev sig pladsen, men at SF's ledelse ikke forklarede ham, at den altså ikke gik, og at han måtte påtage sig det, han havde påtaget sig, selvom det var på skrømt.

Forsøget på at forklare sig med, at han jo er opstillet til folketingsvalget, så han ville komme til at skuffe dem, der måske ville stemme på ham, er den sygeste undskyldning, som jeg aldrig troede, at jeg skulle komme til at høre fra en SF'er, eller for den sags skyld fra en hvilken som helst anden.

Af hensyn til den svindende respekt for de demokratiske processer må man håbe, at vælgerne på Fyn siger nej tak til en politiker, der optræder så uvederhæftigt, og finder en anden på listen, hvis troværdighed er intakt.

Samtidig kan vi andre fundere over, om partiledelsens svigt og manglende respekt for demokratiske, grundlæggende principper bør få konsekvenser. Ikke mindst må man i SF's partiforeninger gøre sig overvejelser over, om man kan acceptere SF-ledelsens håndtering af sagen.