Kampklædt politi med maskinpistoler ved Søren Papes hjem - politiet holder kortene tæt til kroppen

Viborg: En patruljevogn fra Midt- og Vestjyllands Politi stod søndag eftermiddag parkeret foran justitsminister Søren Pape Poulsens bolig et stenkast fra Viborg Domkirke.

Mindst én kampklædt og maskinpistolbevæbnet betjent var til stede i ejendommen, observerede folkebladets fotograf, da han ankom til stedet. Den kampklædte betjent lukkede hurtigt døren til Søren Pape Poulsens ejendom, da avisens fotograf kom forbi.

En opringning til Midt- og Vestjyllands Politi fører ikke til ret mange supplerende oplysninger.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været hos Søren Pape Poulsen, og jeg kan oplyse, at han er hjemme og har det godt, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum.

- Har han været udsat for trusler?

- Det kan jeg ikke oplyse om.

- Der må jo være grund til, at der holder en patruljevogn foran Søren Pape Poulsens bolig en søndag eftermiddag, og at der er bevæbnet politi tilstede. De er der vel ikke for at drikke kaffe?

-Hvorfor ikke. Han er jo deres chef. Jeg kan ikke sige mere, siger Jan Nørrum.