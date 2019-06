Kære politikere: Hvad vil I gøre ved unges voksende mistrivsel?

Unge: Mathildes første angstanfald kom til en koncert - siden kom de hver dag. Hun smilede, og hun præsterede, som hun skulle og blev forventet af det omgivende samfund. Det stoppede den dag, hun pludselig ikke kunne forlade lejligheden.

Mathildes historie er blot én historie, én skæbne, ét billede på et samfund, hvor min generation af opdragede, pligtopfyldende perfektionister knækker nakken.

I Dansk Ungdoms Fællesråd ser vi mange faresignaler for unges trivsel. Vi repræsenterer over 600.000 danske unge fra 77 forskellige landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i det frivillige foreningsliv. Vi ved, hvad der rør sig.

Tallene taler deres klare sprog. Alt for mange unge har dårligt mentalt helbred. Ca. hver femte danske ung mellem 16 og 24 år har dårligt mentalt helbred, viser den nationale sundhedsprofil fra 2017. Samme rapport viser, at 32 % af danske unge mellem 16 og 24 år oplever et højt stressniveau. Det er en stigning på hele ti procentpoint på blot fire år. 19 pct. af de 19-årige piger havde i 2017 også en lav livstilfredshed. Blandt fyrene var det 12 pct.

Den stigende mistrivsel blandt unge er en katastrofe. Tallene fortæller os, at der er behov for politisk handling. Jo før, jo bedre. Derfor håber vi, at et nyt folketing og en ny regering - uanset hvilken farve den får - vil tage den her opgave alvorligt. Ellers risikerer vi at få en ungdomsgeneration, der går ind i voksenlivet med ar på sjælen, uudnyttet potentiale og en mistrivsel, der begrænser og svækker dem i uddannelses- og arbejdsliv.

Dårligt mentalt helbred, psykisk sårbarhed og præstationspres er ikke noget, man som ung skal stå alene med. Man skal have støtte, behandling, samtaler. Men det er ikke nok at tage fat, når skaden er sket.

50 pct. af de unge svarer i en analyse fra Psykiatrifonden, at de er helt eller delvist enige i, at de kun er gode nok, hvis de har succes indenfor alle områder af deres liv, fx skole, job, venner, udseende og fritidsaktiviteter). I samme undersøgelse svarer over 40 pct. af de unge også, at topkarakterer er afgørende for at få et godt liv.

Det er forfærdelige tal. Det bliver vi som samfund simpelthen nødt til at handle på. Problemernes sammensatte karakter og kompleksitet kræver også et dybdegående forarbejde for at finde årsager og de rette løsninger.

Derfor foreslår vi til en begyndelse, at en ny regering uanset farven på logoet nedsætter en ungdomskommission, der skal bekæmpe unges mistrivsel. En kommission, der kan levere bud på en tværgående og bredspektret helhedsindsats, hvor der sættes ind på flere forskellige områder.

I den kunne der sidde vidensaktører, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører. Vi ønsker også, at kommissionen får rod i Finansministeriet. Kun på den måde får vi den koordinerende og tværgående rolle og den politiske tyngde, som det her problem fortjener - og som Mathilde fortjener.

For der er alt for mange som Mathilde. Dem skylder vi - og vi skylder samfundet - at handle. Så kære politikere: Hvad vil I gøre ved unges mistrivsel?