Journalistisk legende: Den fornemste repræsentant for 'Løgnepressen' taler i Vejle

Løgnepressen: Siden milliardæren Donald Trump for snart tre år siden blev nomineret som republikansk præsidentkandidat og siden valgt som USA's 45. præsident, har han ikke forsømt en lejlighed til at lægge journalister og medier for had.

Fulde navn: Robert Upshur Woodward Født: 26. marts 1943 i Geneva, Illinois, USA Opvækst: Vokset op i Wheaton - en forstad til Chicago - som søn af en kendt advokat. Umiddelbart var det planen, at han skulle følge i faderens fodspor, men han fik i stedet en bachelorgrad i historie og engelsk litteratur i 1965. Journalistisk karriere: I 1970 fik den 27-årige Woodward et 14-dages praktikophold på Washington Post. Ingen af hans artikler blev trykt, men redaktørene så potentiale og gav ham et job på en ugeavis i Montgomery. Året efter fik han tjansen som politireporter på Washington Post, og det var i den egenskab, han hørte om indbruddet i Det Demokratiske Partis hovedkvarter i Watergate-bygningen. Watergate-historierne, der i sidste ende var med til at fælde præsident Nixon, indbragte ham, avisen og makkeren Carl Bernstein en Pulitzerpris i 1973. Siden blev han forfremmet til assisterende redaktør, men skrev sideløbende bøger. I 2002 blev det til endnu en Pulitzerpris - denne gang for Washington Posts afdækning af følgerne af terrorangrebet 11. september. I sin karriere har han skrevet artikler og bøger om otte præsidenter - senest bogen "Fear: Trump in the White House". Kilde: Encyclopaedia Britannica

Bogen "Fear - Trump in the White House" udkom på den skæbnesvangre dato 11. september sidste år. Bogen har allerede solgt betydeligt mere end Bob Woodward og Carl Bernsteins bog om Nixons fald, "Alle Præsidentens Mænd". Foto: Shannon Stapleton

Siden er priserne regnet ned over Bob Woodward, men det har ikke forhindret Donald Trump i at affærdige ham som svindler. Det skete senest i forbindelse med bogen "Fear - Trump in the White House", som den 76-årige assisterende chefredaktør på Washington Post turnerer verden rundt med og fortæller om i disse måneder.

- Tilliden er helt sikkert lav. Vi er nødt til at gå den pinefulde selvransagelses vej. De sociale medier og har vækket så mange følelser - og det er ikke nyttigt. Jeg har selv været nødt til at genoverveje min arbejdsproces, da jeg skrev bogen. Besøge folk igen og igen og få dokumentation i så høj grad som overhovedet muligt - den bedste version af sandheden, som vi kalder det.

Derfor var det naturligt at bede om Bob Woodwards vurdering af tillidskrisen, da avisen Danmark for nylig fik lejlighed til at interviewe ham i anledning af hans besøg på Vejle Musikteater lørdag 8. juni.

Problemet er ikke så meget, hvad Donald Trump eller for den sags skyld Rasmus Paludan mener. Det afgørende er, at de har fået en del af folket med sig i en overbevisning om, at der eksisterer en sammensværgelse mellem eliten og medierne.

- Vi har et produkt, som folk er mistænksomme over for - derfor skal vi gøre det bedre, og den eneste måde er bedre og klarere journalistik. Det betyder ikke, at du ikke skal være hård. Du skal være hård og aggressiv - men selve tonen i reportagen er utrolig vigtig.

- Vi er nødt til at lytte til den store forfatter Graham Greene, der engang sagde: "Lad være med at foragte din fjende. Din fjende eller de mennesker, du er uenig med, har en sag". Det, han mente, var, at du ikke absolut behøver at være enig i sagen - men du skal forstå den og bruge tid på at lytte - og vi har nok ikke lyttet nok.

- Jeg fandt al mulig ny information. Ved at læse mødenotater, dagbøger og interne dokumenter fra blandt andet Det Nationale Sikkerhedsråd. Hvis du bruger tid og udvikler tillid til dine kilder, kan du gøre dit produkt mere troværdigt. Jeg har mødt folk, der er loyale Trump-tilhængere, som har læst bogen. Og selv om det er et meget kritisk portræt, oplever de, at den beskriver sandheden.

Bob Woodward brugte to år på at skrive sin seneste bog. Og her var han om muligt endnu mere grundig med dokumentationen end tidligere.

- Det er svært at sige. Det er nogle af Trumps gentagne pointer: fake news media, folkets fjende og så videre. Jeg kan ikke lide det. Jeg ville ønske, at det ikke var en del af dialogen - men vi er nødt til at klare det og ikke gå i forsvar eller være følelsesladede - vi skal bare gøre vores arbejde.

- Det er den bedst opnåelige version af sandheden - og bogen har jo solgt mere end to millioner kopier. Det er tre gange mere end nogen anden bog, jeg har skrevet - inklusive "Alle Præsidentens Mænd" (bogen om Watergate, red. ) - og den har kun været ude i et år.

- Når jeg i åbningsscenen beskriver det dokument, som Gary Cohen - Trumps senior økonomiske rådgiver - fjerner fra præsidentens skrivebord i Det Ovale Kontor, fortæller jeg, at det blå chartek, han lægger dokumentet i, bærer navnet "Keep".

Mistet kontakten

- Vi journalister hører indimellem beskyldningen, at vi lever i et elfenbenstårn. Er vi ude af trit med vores læsere?

- Ja - det tror jeg, vi ofte er. Jeg bebrejder mig selv og andre, at vi ikke forstod den vrede og frustration, folk følte. Vi skal altid være bedre til at rejse ud i landet og banke på døre. Vi har meget at arbejde med for at gøre vores produkt bedre. Men jeg tror, at vi har evnen til at gøre det.

- Der er skrevet meget glimrende om Trump i min avis og i Wall Street Journal og New York Times. Og vi har brug for mere. Det er svært at være tålmodig - men det er vi nødt til at være.