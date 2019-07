Jernbane til Billund vil øge biltrafikken

Hvis regeringen endeligt beslutter sig for at bygge en jernbane fra Vejle til Billund - i folkemunde kaldet "Tullebanen" - vil det betyde, at bilisterne i Sydjylland tilsammen vil skulle køre op mod 348.000 ekstra kilometer om året for at komme omkring. Uundgåeligt, erkender Enhedslisten, der dog stadig vil have banen opført.