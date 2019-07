Jernbane til Billund skaber øget biltrafik: Dansk Folkeparti forsvarer fortsat projektet

Dansk Folkeparti holder ifølge finansordfører René Christensen fast i, at der skal bygges en jernbane mellem Vejle og Billund, selv om jernbanen ifølge en samfundsøkonomisk analyse fra Banedanmark vil skabe forhindringer for mange bilister. Det fremgår af analysen, at bilister tilsammen må køre op mod 348.000 ekstra kilometer om året for at komme omkring en færdig bane, skriver Berlingske.

René Christensen, har I i Dansk Folkeparti kendt til oplysninger om, at Billundbanen vil føre til øget biltrafik?

- Ikke på kilometer, men når du laver en jernbane gennem et terræn, giver det selvfølgelig både trafikale muligheder og udfordringer. Udfordringer er til for at blive løst, og hvis der i forhold til lokaltrafikken er et behov for en ekstra overkørsel, må vi se på det og skaffe den finansiering, der skal til.

Holder Dansk Folkeparti fortsat fast i ønsket om at bygge Billundbanen - også på baggrund af oplysningerne i Banedanmarks analyse?

- Ja, det er et ønske for området også. Det drejer sig om at servicere Danmarks andenstørste lufthavn. Vi ønsker et lokalområde og et Danmark i balance, og hvis der viser sig at være nogle helt særlige trafikale udfordringer, skal vi have kigget på det.

Det har været fremme før, at Billundbanen er en dårlig samfundsøkonomisk forretning, der vil give underskud, selv hvis man fik den gratis. Hvorfor kaste penge efter et projekt, der på flere parametre ser ud til at være en ulempe?

- Vi vil gerne være med til at sørge for, at infrastrukturen omkring lufthavnen er i orden.

Banedanmark peger på, at banen skal have tre gange så mange passagerer, end den forventes at få, for at være rentabel. Hvis behovet ikke er der i forhold til de penge, den koster, hvorfor er det så en god idé?

- Det er jo ikke sådan, at ingen kommer til at køre med jernbanen, og tit og ofte er det konservative skøn, der ligger. Men vi anerkender, at der bliver behov for et offentligt tilskud for at drifte. Sådan er det også med de fleste andre jernbaner, der er en af de dyreste transportformer.

Men hvis den er en ulempe for bilister, og den økonomisk ikke kan betale sig, hvilke gode argumenter er der så tilbage for at bygge jernbanen?

- Det er godt for miljøet, fordi det er eltog, det giver øget mobilitet i et område med vækst, det giver infrastruktur til Danmarks andenstørste lufthavn. Det er en masse positive ting. Det er Danmark i balance. Hvis det kun handler om én ting, så skal alt jo foregå på Sjælland, og der skulle aldrig være bygget en motorvej i Jylland. Det handler om politiske prioriteringer.