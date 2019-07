Jeg vil kæmpe mod den voksende ekstremisme på højrefløjen

Debat: Folketingsvalget 5. juni er det største vidne på, at Venstre er det eneste ansvarlige liberale parti herhjemme. Selvom vi tabte regeringsmagten, anser jeg Venstre for at være den reelle vinder med en markant fremgang til partiet i en blå blok, der ellers har oplevet stærk tilbagegang.

Jeg vil anerkende Lars Løkke Rasmussen for at stå fast på og tydeligt fremhæve de liberale grundværdier. Det faktum, at Lars Løkke prioriterede nationalt sammenhold, respekt for minoriteter og internationale konventioner højere end at bevare magten for enhver pris, er sandt lederskab. Jeg har stor respekt for Lars Løkke Rasmussens pure afvisning af ethvert samarbejde med den ekstremistiske højrefløj i form af Nye Borgerlige og Stram Kurs, i fald disse partier skulle gå hen og blive valgt ind.

Med sin bog "Befrielsens Øjeblik" træffer han en historisk beslutning om et samarbejde hen over midten. Et samarbejde, der vil kunne samle Danmark, og tager afstand fra den ekstreme højrefløj i dansk politik, der systematisk marginaliserer og diskriminerer minoriteter i Danmark.

Ovenstående overbevisning er jeg kun blevet bekræftet i gennem de sidste uger, hvor jeg har mærket konsekvenserne af den desværre voksende ekstremisme på højrefløjen, manifesteret i systematiske løgnagtige fordrejninger af sandhederne fra Nye Borgerlige, der ihærdigt har forsøgt at overgribe sig på en af de mest grundlæggende rettigheder, nemlig ytringsfriheden. En rettighed, som jeg i modsætning til den ekstreme højrefløj har valgt at forvalte på en helt anden måde end at provokere og skabe kløfter blandt danskerne. En rettighed, som jeg har valgt at bruge til at oplyse om sundhed blandt en mindre del af den danske befolkning, som ofte er svær at nå ud til - og dermed er en kilde til ulighed i sundhed. Et område, som står mit hjerte nært, og som jeg fortsat aktivt vil arbejde for at udligne.

Jeg respekterer naturligvis politiske uenigheder og forskellige synspunkter og igen enhvers ret til at ytre sig, men det er stærkt bekymrende, at ytringsfriheden skal trues af folketingspartier som Nye Borgerlige; partier, hvis ansvar burde være at beskytte denne grundlæggende ret for alle danske borgere uden skelen til etnicitet eller religion som tendensen desværre er - og så kan bekymringen være, hvor Danmark er på vej hen med den voksende racisme på den ekstreme højrefløj.

Jeg vil som folkevalgt benytte mig af mine demokratiske rettigheder og politiske virke til at bekæmpe enhver form for ekstremisme, racisme og diskrimination.