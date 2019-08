Jeg tvivler på frigjortheden inde bag den mørke dragt

Debat: Poul Søren Kjærsgaard skrev 30. juli om mig, at det virker, som om jeg ikke har læst avisens artikel om kvindeforeningen Sahan i Vollsmose, og at jeg er upåvirket af fakta.

Artiklen handlede om somaliske kvinder, der i gennemsnit har 6,2 børn og patruljerer i Vollsmose for at holde somaliske børn væk fra kriminalitet. Jeg skrev i mit svar, at det er en prisværdig indsats, men redaktionen bragte ikke det afsnit. Sikkert af pladshensyn.

Imidlertid undrer det mig, at somaliske kvinder, der ved skilsmisse er frigjort fra islamisk, mandlig dominans og kvindeundertrykkelse, ikke begynder at gå i vestlig påklædning? Det står dem selvfølgelig frit for, men ved deres islamiske påklædning viser de ikke frigjorthed, og jeg vil da stille spørgsmålstegn ved, om de reelt er frigjorte uden fortsat på en eller anden måde at være underlagt den islamiske mandedominans, hvor middelalderlige æresbegreber spiller en ikke uvæsentlig rolle i islamisk levevis, hvilket kan hæmme integration.