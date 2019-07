Radiobølger: Ejerne af Radio 24syv mener ikke, det kan lade sig gøre at drive kanalen fra provinsen, skriver dens stationsforstander Mikael Bertelsen i Politiken. Mage til arrogance! Må jeg kvittere med et stort tillykke til Jysk-Fynske Mediers 13 aviser, næsten alle Danmarks øvrige dagblade uden for København, Flensborg Avis inklusive, samt Radio ABC med sendetilladelsen til Radio 4. Nok har 24syv vist vej for ny vinkling, og tak for det, men ikke alle dele af Danmark har fået stemme. Bertelsen & mangel på Co mangler den mediemæssige bredde, Radio 4 er født med.

Jeg ser frem til en udogmatisk landsdækkende taleradio, der fra 1. november vil pirke til både politisk korrekthed og elitedyrkelse. Jeg glæder mig til Radio 4 går i luften fra Aarhus og nyhedschef Tina Kragelund samt stationens programværter lever op til daglig leder Anne-Marie Dohms erklæring i avisen Danmark 6. juli om, at troværdighed vil være et nøglebegreb for det, der venter os. Jeg glæder mig til, at flere end hidtil af Vestdanmarks borgere med deres viden og meninger kan komme til orde.

Danmark har i dag 200.000 klima-arbejdspladser, heraf halvdelen i Østjylland, som måske er det globale klima-svar på Silicon Valley. Alligevel må Anne-Marie Dohm leve med, at dele af en råbende elite i København kalder Radio 4 bonderøvskanal. Mange af de råbende vil samtidig løse klimaudfordringerne ved at leve dogmatisk, som Bonderøven. Ak ja! Demokrati og ordentlig journalistik er ikke råberi og "debat" a la Clement, hvor vinderen er den, der overdøver andre.

Greta Thunberg har en pointe, og for 50 år siden var økologi et godt svar på de giftsprøjtninger, der med statslig tilskyndelse kom for at øge produktion, eksport, jobs og beskatningsgrundlag - og dermed udvikling af velfærdssamfundet. Men hvad med den anden side af historierne?

Hvorfor smeltede isen for 12.000 år siden med 90 meter havstigning til følge? Hvorfor dør ingen i Danmark af at drikke postevand, selvom det er miljødebattens råbefelt nr. ét? At knap 3.000 dør af bil- og anden luftforurening, 4.000 af alkoholskader og flere end 13.000 af rygning har ikke samme opmærksomhed. De pesticider, der bruges i dag, er gennemprøvede og miljøskånsomme. Alligevel agerer politikere og presse efter, at "det kan jo være, vi om 20 år opdager noget, vi ikke véd i dag." Hvorfor er der kun kontrol med et af de 50 sprøjtemidler, som økologerne bruger?

Det tilladte giftindhold i den overfladejod, vore børn i byerne har legepladser på, er 40.000 gange højere end pesticidrestgrænsen i grundvand. En halv km. fra min bopæl er en 20 år gammel legeplads i stilhed netop blevet giftsaneret. Heller ikke Radio 24syv har nævnt det med ét ord.

Avisen Danmark fortæller 6. juli om verdens største biogasselskab, Nature Energy. Her løftes en flig af det, de moderne, videnskabeligt arbejdende bonderøve er i fuld gang med at udføre på klimafronten. Land- og skovbrugets produktion af energi basis halm, træ og biogas er større end erhvervenes forbrug af diesel og el. Men dyrene skider, pisser, fiser og bøvser jo metan! Ja, men de æder også planter, som under vækst optager den CO2, metan omdannes til i atmosfæren. Må vi få sobre regnestykker og et ærligt CO2 mærke.

Fornylig åbnede landbruget, en række andelsvirksomheder og Aarhus Universitet på Fødevarecenter Foulum et anlæg, der forarbejder græs, så dets protein kan optages af svin og spare sojaimport. En del af restgræsset bruges til kreaturer og en tredje part til produktion af energi. Græsset kan gødes med dobbelt så meget kvælstof som hvede og yder dobbelt så meget protein - men udleder mindre kvælstof til naturen end en økologisk, ikke gødet kløvermark.

Det fakta-optimerede, konventionelle landbrug er del af løsningen på klimaudfordringerne. Økologi udleder pr. produceret enhed 50-70 pct. mere CO2 end videnbaseret landbrug. Økologi er et dogme. Men at stille spørgsmålstegn herved svarer næsten til at publicere en tegning af en middelalderreligions for længst døde profet.

Jeg håber, Radio 4 stille og roligt vil tage fat også på forhold som her nævnt.