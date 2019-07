Minister: Børge Frandsen spørger 15. juli, hvad der er mit motiv til "modstanden" mod vores nye kultur- og kirkeminister, der har påtaget sig ministeropgaven, selvom hun er gravid og ved, at hun skal på barsel?

Der er intet motiv og ingen modstand, Børge Frandsen.

Blot en undren over, at Joy Mogensen, der på mange måder har været Roskilde en god og dygtig borgmester, lader sig presse af Mette Frederiksen i den situation, hun befinder sig i, samtidig med at hun ikke overfor offentligheden har holdt sig tilbage fra at give udtryk for sine vanskeligheder med at få børn, og at hun gerne vil have et ønskebarn.

Det sidste er da forståeligt, men når man nu ved, hvor meget en minister er hængt op, får hun nok ikke megen tid til selv at være sammen med sit ønskebarn, og det kan da være et dilemma, eller er der noget, jeg har misforstået? En omsorgsfuld mor ønsker vel at være mest muligt sammen med sit barn, især de første opvækstår. Det handler jo også om barnets tarv.

Jeg ønsker alt godt for Joy Mogensen og hendes barn.