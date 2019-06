Valg: Jeg glæder mig i denne tid. Sådan begynder teksten i 'Peters Jul'. Selv om det ikke er jul, jeg heller ikke hedder Peter, ja, så glæder jeg mig alligevel.

- Jeg glæder mig til, at valget bliver overstået, så jeg bliver fri for at se alle lygtepæle m.m. overplastret med valgplakater, hvor smukke menneske ( man har sikkert fået hjælp fra foto shop) alfaderligt/almoderligt skuer ned til os - stemmekvæget - og bedyrer os, at netop de er Guds gave til folket.

- Jeg glæder mig til at lukke en avis op eller tænde for nyhederne i fjernsynet uden at blive tvangsfodret med valgflæsk og rævekager. Det giver kvalme i det lange løb.

- Jeg glæder mig for at blive fri for at se se politikere trylle kaniner op af hatten, for alligevel at slagte dem, når valget er overstået.

- Jeg glæder mig til at opleve politikere seriøst fortælle, hvad netop de står for, fremfor at skælde ud på modparten og kritisere. Men det er nok nemmere at se splinten i de andres øjne end bjælken i deres egne.

- Jeg glæder mig til at opleve politikere, der seriøst vil arbejde for Danmark og Danmarks befolkning fremfor kun at gå efter magten og æren.

- Jeg glæder mig til at opleve politikere, der lytter til vælgerne og ikke opfører sig som selvfede bedrevidende orakler, der taler ned til stemmekvæget. De siger, at vælgerne ikke har forstået dem rigtigt, men er det ikke dem, der ikke har forstået vælgerne. (det siges, at folket altid har ret!)

- Jeg glæder mig til at opleve, at politikerne rykker opad på troværdighedslisten og ikke være bundskraberen, som ikke engang overgås af brugtvognsforhandlere.

- Jeg glæder mig til at opleve politikere, der ikke lyver men holder, hvad de lover (selv i en ophedet valgkamp) , og ikke betragter sig selv som superhumanister med jeg-alene-vide-attituden.

- Jeg glæder mig til at opleve politikere, der forstår at kommunikere i øjenhøjde med vælgerne og sætter sig ind i hvordan Maren i kæret eller arbejdsmand Erik i socialt boligbyggeri lever. Men bevares - det kræver jo, at en politiker skal flytte sig fra de bonede gulve på Parnasset og ikke opføre sig som koryfæer, der tro , deres vigtigste opgave er at debattere emner, der alligevel aldrig bliver gennemført.

Jeg ved, at jeg har skåret alle politikere over en kam, og at der heldigvis findes ordentlige politikere, men de er desværre ikke det store flertal.