Ja, vi mangler ingeniører

Debat: Eigil Landbo stiller 5. august spørgsmål ved, om der nu også mangler ingeniører i Danmark. Det gør han på baggrund af hans kendskab til én ung ingeniørdimittend, der efter 100 ansøgninger og 30 ansættelsessamtaler, stadig står uden job.

Det er naturligvis en frustrerende situation for den omtalte unge dimittend. Jeg vil opfordre vores unge dimittend til ikke at opgive håbet og fortsætte jagten. Det kan være svært at få foden indenfor som nyuddannet, og her har virksomhederne et ansvar for at åbne dørene for nyuddannede.

Men selv om det er træls for den unge dimittend, så må jeg understrege, at enkeltfortællinger ikke må blive pejlemærker for dansk uddannelsespolitik.

Sagen er nemlig, at al data peger på, at der er stor efterspørgsel efter ingeniører i danske virksomheder, hvilket jeg også har givet udtryk for her i avisen i forbindelse med årets søgning til de videregående uddannelser, der desværre viser et fald i antallet, der vil være ingeniører.

Ledigheden blandt ingeniører var i december 2018 helt nede på 1,5 pct., viser tal fra Akademikernes A-kasse, og i starten af året meddelte IDA, at langt over halvdelen af deres privatansatte medlemmer (61 pct.) er blevet eller er forsøgt headhuntet i løbet af de seneste 12 måneder. Samtidig viser en prognose fra Engineer the Future, at der i 2025 vil mangle 6.600 civil- og diplomingeniør kandidater.

Der er altså håndfaste tegn på en alvorlig mangel på ingeniører. Det er et problem, og manglen på ingeniører er allerede til at tage og føle på ude i virksomhederne. Manglen på arbejdskraft betyder, at virksomhederne må takke nej til opgaver.

Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at behovet for ingeniører bliver mindre de kommende år. Danmark er midt i en digital omstilling og står med en række store klima-, miljø- og energiudfordringer. Der er brug for dygtige ingeniører, hvis danske virksomheder skal lykkes med at finde nye og mere robuste løsninger til disse udfordringer.