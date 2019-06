Ja, Thunberg har Kennedy'ernes mod

Mod: Siden 1980 har Kennedy Selskabet årligt valgt en modtager af vores internationale pris for mod.

I år blev Greta Thunberg foreslået af flere medlemmer. Det gav os i bestyrelsen den opgave at stille spørgsmål til hendes indsats. Har den været modig? Er det forsvarligt i forhold til vort formål?

De spørgsmål er stillet og besvaret i den bærende prisbegrundelse, som udgør prisen sammen med John F. Kennedys bog, 'Profiles in Courage'. Den bog indledes nu af et forord af hans datter Caroline Kennedy, hvori hun skriver: "Min far lærte os alle, at vi er aldrig for gammel eller for ung til offentlig tjeneste."

Med de ord kunne vi ikke finde, at Greta Thunberg var for ung, selvom hun er vor yngste prismodtager - som modtager nr. 40. Greta Thunberg har vist mod ved at blive ved med at kæmpe for handling for at stoppe den ikke-bæredygtige udvikling i det globale klima. Det mod svarer til John F. Kennedys ord i 'Mænd af Mod' fra 1955: "Et menneske "gør sin pligt - uanset personlige følger - hindringer, farer, og tryk og det er grundlaget for al menneskelig moralfølelse."

Men hendes ord i Davos om at "gå i panik" og se på verden, som om "vort hus er i brand" kan ikke indgå i prisbegrundelsen. Tænk, hvis Kennedy-brødrene var gået i panik under Cuba-missilkrisen?

Hendes indsats indtil nu minder os om senator Robert F. Kennedys ord i bogen 'En bedre verden' fra 1967: "Hver gang et menneske står for et ideal, eller handler for at forbedre andres lod, eller går i kamp mod uretten, fremkalder dette en lille bitte krusning af håb, og disse... kan skylle volde af undertrykkelse og ondskab bort." Som hun selv sagde i sin tale for Climate Justice Now i Polen i 2018: "Jeg har lært, du er aldrig for lille til at gøre en forskel... Jeg går ikke efter at være populær. Jeg går efter klimaretfærdighed og den levende planet." Det minder om Robert F. Kennedys ord, 1967: "Vort svar er verdens håb: det er at stole på ungdommen - ikke som en aldersgruppe, men som en sindets tilstand... en modets overvægt over frygtsomheden."