JFM-chefredaktør: Vi står ved alle de artikler, vi har skrevet om Bios og Falck

Jysk Fynske Medier er siden Konkurrencerådets offentliggørelse af rapporten om Falcks optræden, da Bios i 2014 vandt udbuddet om ambulancekørslen i Region Syddanmark, blevet beskyldt for at have valgt side til fordel for Falck. Vi er blevet anklaget for at bringe historier, der ikke holder vand. Og vi er endda blevet kaldt for nyttige idioter for dygtige spindoktorer, der har plantet urigtige historier i specielt Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten.

Intet kunne være mere forkert. Vi står ved alle de flere end 500 artikler, vi har skrevet om Bios og Falck siden 2014. Vi har nu genlæst og tjekket ikke bare de syv historier, der konkret er omtalt i rapporten, men også en række af de andre centrale artikler. Vi kan konstatere, at de faktuelle oplysninger er korrekte, og at alle artiklerne er relevante for forståelsen af den nye operatør.

Rapporten afslører, at Falck har taget brutale metoder i brug for at miskreditere Bios, og at kommunikationsbureauer har ladet sig købe til at gøre det beskidte arbejde ved at forsøge at påvirke medierne til at omtale Bios negativt.

Selv om vores dagblade bliver mistænkeliggjort i rapporten, hilser vi den velkommen. Den er vigtig for at forstå det vilkår, der gælder for alle, som arbejder med journalistik: At spin er en faktor, der skal håndteres på redaktionerne hver eneste dag. Ikke kun ministre har spindoktorer. Det har også kommuner, politi, myndigheder, virksomheder og organisationer. Og de bruger dem flittigt.

Vi lever hver dag derfor med en strøm af henvendelser og tips, som alle har en hensigt. Nogle at fremstille sig selv i et gunstigt lys, men andre også at miskreditere andre. I den situation er det afgørende ikke, hvor tippet kommer fra. Det afgørende er, om det er faktuelt korrekt, og om det er journalistisk relevant for offentligheden. Hvis begge dele er opfyldt, vælger vi ofte at bringe historien og stå på mål for den.

Det var tilfældet for de historier, der omtales i rapporten. Blot til eksempel er oplysningen om, at Bios havde en negativ egenkapital, både korrekt og relevant.

Det betyder ikke, at vi var ufejlbarlige. Vi skrev flere kritiske artikler om Bios end om Falck, fordi det var dem, der efter skiftet skulle levere den livsvigtige 112-service. Vi bragte også en lang række kritiske artikler om Falck, blandt andet om forsøget på at forhindre Bios i at rekruttere reddere, men vi kom langtfra i mål med at beskrive Falcks usympatiske offensiv mod konkurrenten.

Facit er, at vores dækning af Bios-sagen var faktuelt korrekt og relevant for offentligheden, men at vi ikke var så dygtige, som vi gerne ville have været, til at afdække Falcks metoder. Det skal vi være skarpere til næste gang. Det er også vigtig læring for os.

På den måde bliver Konkurrencerådets rapport paradoksalt nok en understregning af, hvor vigtig de etablerede mediers journalistik er sat over for de såkaldt sociale medier, hvor smædekampagner og spin har frit løb og også ifølge rapporten fik det i Falck-sagen.

Grundpillerne i journalistikken handler om kildekritik, afvejning af relevans, grundig research og faktatjek. Det har JFM levet op til i Bios-sagen.

Du kan læse Jysk Fynske Mediers interne undersøgelse herunder: