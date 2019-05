Iværksættere og virksomheder skal sikre velfærden

Pengene skal tjenes, før de kan bruges. Det er sund fornuft for de fleste. Heldigvis er vi gode til at tjene penge i Danmark. Vi har skabt et godt og solidt fundament, siden Venstre overtog regeringsansvaret i 2015. Der er skabt 170.000 nye private arbejdspladser. Flere flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er kommet i arbejde. Og i alle landets 98 kommuner er der skabt mere vækst og velstand.

Det fundament, vi har skabt, sikrer, at vi kan gøre Danmark endnu bedre. At vi kan give et løfte om samlet at investere 69 mia. kr. i velfærden frem mod 2025. Gøre sundhedsvæsenet endnu bedre. Styrke vores uddannelser. Bevare vores friskoler. Helt uden at hæve skatten. Det har vi råd til, fordi vi har ført en ansvarlig økonomisk politik, der har sikret velstand i Danmark. Men velstand kommer ikke af sig selv. Der er ingen garanti for, at de gode tider vil fortsætte. Den førte politik har betydning, og det er derfor også af stor betydning, hvem der leder landet. Velstand kræver, at vi har stærke virksomheder og gode forhold for de knap tre millioner mennesker, der står op hver dag og går på arbejde.

I går præsenterede vi 17 initiativer, der skal sikre, at Danmark også i fremtiden er blandt verdens rigeste lande, at vi har gode arbejdsforhold med vellønnede job, at Danmark er ét af de bedste lande at starte og drive virksomhed i, og at danske virksomheder og arbejdspladser bliver i Danmark. Det er vores bud på, hvordan vi også kan skabe velstand i Danmark i fremtiden. Først og fremmest skal vi sikre, at der er gode rammevilkår for virksomhederne i Danmark. Vi går til valg på et skattestop. Man skal kunne drive virksomhed og gå på arbejde uden at frygte for højere skatter og afgifter. Vi vil fortsætte byrdestoppet, så virksomhedernes konkurrenceevne ikke forringes. Det gælder også overimplementering af EU-regler, der skader danske virksomheders konkurrenceevne.

Når man lytter til den politiske debat, kan man nogle gange få indtrykket af, at det er ligegyldigt med danske virksomheder. Det er den helt forkerte vej at gå. Erhvervslivet skaber vækst og arbejdspladser. Og det, vi kan gøre fra politisk hold, er først og fremmest at fjerne hindringerne for dem. Så de nye, gode ideer får frit spil, og der bliver skabt sund konkurrence.

Når danske virksomheder vokser, skabes der flere arbejdspladser. De arbejdspladser skal besættes af dygtige mennesker, der har kompetencerne til at løse de opgaver. Det kræver, at vi har gode uddannelser og hænder nok. Men flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. De hænder, som de skal bruge, findes ikke i Danmark. Derfor gør vi det nu nemmere for danske virksomheder at få adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Vi skal være åbne for de mennesker, der kommer for at yde en indsats og bidrage til det danske samfund. Dem har vi altid haft brug for. Det har vi også nu. Det får vi også i fremtiden.

Der findes flere eksempler på, at danske virksomheder og iværksættere flytter til udlandet for at vokse sig store. Det er en kedelig udvikling, for med sig tager de vækst og arbejdspladser. Vi har et ansvar for at skabe en god grobund for virksomheder i Danmark, så væksten og arbejdspladserne bliver inden for landets grænser. Det kræver, at vi har en stærk iværksætterkultur, hvor flere mennesker er villige til at stille kapital til rådighed for iværksættere. Derfor vil vi fordoble investorfradraget fra 400.000 kr. i 2019 til 800.000 kr. fra næste år. Dertil hører, at vi gradvist vil forhøje aktiesparekontoen fra 50.000 kr. i 2019 til 200.000 kr. i 2022. På den måde kan vi styrke børskulturen i Danmark.

Iværksætterne skaber fremtidens virksomheder. Vi skal skabe en kultur, hvor det er lige så naturligt at overveje at starte egen virksomhed, som det er at tage et lønmodtagerjob. Vi skal bifalde det personlige initiativ - skabe rum til at fejle og belønne den gode idé. Entreprenørskabsundervisning skal være en obligatorisk del af alle ungdomsuddannelser. Fra gymnasierne til erhvervsuddannelserne skal elever stifte bekendtskab med økonomi, ledelse og produktudvikling. Vi skal dyrke den skøre idé og skabe rum til at forfølge den. Derfor skal studerende have mulighed for at tage iværksætterorlov i op til et år i løbet af deres videregående uddannelse. Så de kan følge den skøre idé til dørs. Hvem ved - måske er det morgendagens løsning på klimaforandringerne, de lige har opdaget.