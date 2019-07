Vi kan. Vi vil. Vi har de nødvendige kompetencer. Og der er intet, der forhindrer flere kvinder i at få en strålende karriere i en branche, der sukker efter kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne står i kø for at rekruttere sådan nogen som os: Kvinder med it-kompetencer. Vi elsker vores fag, vi er vilde med at kode og med at udvikle software. It er ikke et fag, der er forbeholdt mænd, selvom vi ofte ramler ind i fordomme om kvinder i techfag. Som datalog er der masser af muligheder, der er garanti for et job til en god løn og gode arbejdsvilkår, og det har været vigtigt for os. Vi oplever, at vi er dygtige til at holde mange bolde i luften. Vi har som regel gode lederegenskaber, vi har styr på tingene, og kvinder er bedre til at spørge, hvis det er nødvendigt.

Vi er overbeviste om, at det er muligt at tiltrække flere kvinder til vores fag, og husk på, at der ikke er forskel på mænd og kvinders egnethed til datalogi. Vi står over for massive problemer med klima og demografi, vi bliver flere og flere ældre i vores samfund, og det skal vi finde løsninger på. Den opgave skal vi kvinder naturligvis tage del i, og derfor skal vi få kvinder involveret i at designe de nødvendige løsninger, nye systemer og services, som vi ikke kender i dag.

Grundlæggende forstår vi ikke, at der ikke er flere kvinder, der søger i retning af datalogi og it-produktudvikling, og vi opfordrer direkte flere kvinder til at søge ind på it-uddannelserne på grund af det høje faglige niveau og det store fællesskab. Kvinder tænker anderledes, selvom vores kompetencer og arbejdsområder er forskellige. Når vi taler sammen, er det er tydeligt, at vi er gode til at skabe overblik, vi fokuserer på de overordnede problemer, og vi synes helt klart, det vil være godt, hvis det lykkes at trække flere kvinder ind i faget. Vi er jo trods alt halvdelen af befolkningen, og det må også gerne præge vores fag og vores branche. Det handler om at blive bedre til at løse komplekse opgaver, som altid er koblet tæt sammen med den virkelige verden. Og ja, vi opfatter os selv som nørder, men vi er også helt almindelige mennesker med familie og børn. Som kvindelige dataloger og softwareudviklere kan vi noget, vi er dygtige, og vi er som kvinder med til at skabe løsninger, der ikke findes, og som gør en stor forskel.

Det fede ved vores uddannelse er, at vi har frit valg i alle brancher. Legetøj, mad, musik, medicin, finans, vindmøller, alle brancher efterspørger dygtige dataloger. It spiller i dag en afgørende rolle i alle virksomheder. Alt er muligt. Alle skal bruge it på højt niveau, og da vi blev uddannet, var vi stensikre på at få et spændende job med en god løn og gode arbejdsvilkår. På trods af fordommene. Den største udfordring i vores fag er at forstå brugernes behov. Man tror, man ved, hvad brugerne vil have, og så går man tilbage og laver noget software og giver det til brugerne. Så siger de: Det var egentlig ikke det, vi ville have.

Universiteterne vil gerne have flere kvinder til at studere datalogi, og hvis man bare har den mindste interesse for teknologi, så skal man springe ud det, det er vildt sjovt. Så længe der ikke er lige mange mænd og kvinder på studierne, så er der behov for at få flere kvinder ind. Det er realistisk at få kvindekvoten op på 25 pct. I konceptudviklingsfasen skal der også være mange kvinder til stede, for kvinder kan være med til at udvikle produkter, der rammer et bredere publikum, end hvis det ene og alene er mænd, der udvikler et produkt. Der er et stort marked for it-produkter, som slet ikke er udviklet endnu, da det er kvinderne, der vil kunne styre og finde på ideer - til kvinder.