Debat: Er det et problem, at udlændinge har fået dispensation fra 'sommerhusreglen'? Det er i al fald overskueligt med den lille stigning siden 2007 fra 54 til 374 i 2018, som nok skyldes en kombination af økonomisk fremgang, billigere transport, samt stigende efterspørgsel af det, Danmark har at tilbyde fritidsmennesket. Tallene kommer fra Civilstyrelsen, som behandler ansøgningerne. Men altså: turisme boomer i disse år og Norden er på manges ønskeliste - det skal vi kun være glade for. At et begrænset antal udlændinge, der kan bevise tilknytning til Danmark, kan få lov at købe et dansk sommerhus, kan hverken bekymre eller overraske.

Det er dog altid godt at få bekymringerne luftet og få tjekket, om de regler, vi har, fortsat giver mening. Sommerhusreglen har rødder længere tilbage end betingelserne for, at Danmark trådte ind i EF i '73. Den er over 65 år gammel! Den er ofte omtalt som '5. forbehold', som jeg kan huske fra min tidlige barndom i lånt sommerhus i Vedersø. Mine forældre roste den og forklarede, at det var en af årsagerne til at familien nok en dag skulle få råd til vores eget. Det holdt stik. Mor og far havde i mange år et sommerhus, som blev flittigt brugt.

Tilbage til opgørelse om stigningen i dispensationer. Jeg lagde et opslag op på facebook og af de kommentarer, der kom ind, vil jeg trække to frem: For det første synes nogle, at 'når vi må i udlandet - må de også hos os'. Det er et grundlæggende retfærdigt argument. Men det er også et, der savner evnen til at skelne mellem væsentligere hensyn på den ene side og på den anden side uniforme regler, der kan gælde over alt. For mig er det vigtigere at passe godt på, at vi som et lille land består med vores særlige, nationale egenart, selvom globaliseringen betyder, at flere mennesker kan flytte hen, hvor de har lyst. Også som turister.

På antal kan danske opkøb af sommerhuse i andre lande ikke true deres egenart. Vi er simpelthen for få. Men vores kan nemt blive udvandet. Dette kulturhistoriske og nationale hensyn er 'sommerhusreglen' til for, og det skal den blive ved med. Nogle påstår, at det er dobbeltmoralsk. Det er jeg ikke enig i, ligesom jeg til enhver tid til kæmpe for at beskytte den danske arbejdsmarkedsmodel, selvom flertallet af lande i EU vil øremærke barsel til mænd og indføre mindsteløn 'oppe-fra-ned'. Det er uetisk ikke at ville passe godt på sit land - ligesom det i konservativ optik er grænsende til uetisk ikke at ville beskytte familiernes ret til at bestemme fordeling af barsel selv. Og etik er for mig vigtigere end simple moralbegreber.

For det andet kan en ophævelse af sommerhusreglen ikke løse den udfordring, nogle egne af Danmark oplever med affolkning og lav erhvervsudvikling. Hvis sommerhuse i disse områder sælges til udlændinge, vil det bare betyde, at disse ejendomme kun anvendes, når ejerne har tid og lyst. Sandsynligheden for at de vil udleje er lavere, end sandsynligheden for at vi med andre nationale værktøjer, som nemmere adgang til belåning og etablering af flex-boligordninger, kan få flere danskere til at investere til eget brug og til udlejning og hermed øge turismeerhvervet lokalt.

Så: Sommerhusreglen skal sin alder til trods ikke pensioneres - den er still going strong for Danmark.