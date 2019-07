Information om blodprop blev ikke givet videre: Sydvestjysk Sygehus gennemgår sine procedurer efter dødsfald

Hvordan kunne et hjertekardiogram, der viste tegn på blodprop, blive overset i flere timer på jeres akutafdeling?

- Det er et meget vigtigt element, at lægerne kan se på oversigtstavlerne, at der er kommet svar fra prøver. Hvis et led i kæden svigter, kan det være årsag til at væsentlig information ikke kommer videre. I denne sag har der været en bioanalytiker, som tog hjertekardiogrammet, en sygeplejerske og en læge involveret. Et sted i cirklen er der sket en informationsbrist. Ledelsen er gået dybt ind i sagen med kvalitetsafdelingen for at prøve at få belyst det her. Vi skal samtlige procedurer igennem for at se, om der er noget, der kan bevirke det her.

Dansk Kardiologisk Selskab oplyser, at der er retningslinjer for, at hjertekardiogrammer, der tages på grund af mistanke om blodprop skal ses med det samme. I Skejby har man løst det sådan, at sygeplejerskerne, der tager hjertekardiogrammerne ikke må lægge de fysiske papirer fra sig, før de er blevet set og signeret af en overlæge. Hvorfor har I ikke en lignende praksis?

- Hændelsen har givet anledning til, at vi dykker ned i de her ting. Det vi har fundet ud af er, at der er sket en alvorlig brist her. Det er, hvad jeg kan sige, når jeg kommer fra en anden afdeling.

Familien fortæller, at de flere gange spurgte sygeplejerskerne, hvorfor de ikke har fået resultatet af hjertekardiogrammet. Burde det ikke give anledning til, at en sygeplejerske reagerer og tjekker op på det?

- Der er ikke tvivl om, at både hos os og på andre sygehuse, er det et fokusområde at inddrage pårørende og naturligvis også patienten selv. Den information, vi får fra pårørende har har stor værdi, og den bør man inddrage. Så naturligvis skulle det have givet anledning til undren.

Søskendeflokken fortæller også, at de oplevede mangel på forståelse fra personalets side. Eksempelvis når de spurgte til svar på hjertekardiogrammet, der blev taget kl 17.05. Her lød svaret fra sygeplejersken blandt andet: "Der er også andre patienter end jeres far". Hvad mener du om den kommunikation?

- Vi er meget kede af, hvis kommunikationen har været på den måde på husets vegne. Hvis det er oplevelsen, ved jeg, at oversygeplejersken tager det meget alvorligt. Det vil indgå i de samtaler, der har været og vil være med familien.

Til det efterfølgende møde på Sydvestjysk Sygehus fik familien den opfattelse, at de ikke kunne gøre mere, når der var sat gang i en erstatningssag. Vejledte I godt nok om muligheden for at klage til Styrelsen for Patientklager?

- I henhold til det, jeg har fået refereret er der informeret om klagemuligheder. Men hvis der ikke er indtryk af, at vi har informeret godt nok, vil vi tage det til efterretning og rette op på det.

Sayed Hashemis efterladte børn siger, de ikke længere har tillid til Sydvestjysk Sygehus. Kan man have det?

- Ja. Jeg forstå selvfølgelig godt baggrunden for, de siger det. Men utilsigtede hændelser er en ting, vi må leve med sker, når der er mennesker involveret. Det vigtige er, at vi forsøger at lære af dem. Vores personale, der var involveret i sagen, er meget berørte. Det er ikke noget, man går let henover, og det er ikke noget, de lige glemmer.