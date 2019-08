Hylderne i Venstres ideologiske forrådskammer er blevet lidt tomme

På kant: Den svenske økonom og Folkepartileder Bertil Ohlin har sagt: "At et parti beskæftiger sig med sit idégrundlag, svarer til, at landhusmoderen ser efter, hvad hun har i sit forrådskammer".

Hvad har Venstre i sit ideologiske forrådskammer?

Og hvilken brug kan vi gøre af det i den daglige politik?

Og mon noget af det er blevet fordærvet?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som ethvert parti løbende må stille sig selv. Ikke mindst, når et parti som Venstre har mistet regeringsmagten og er kommet i opposition.

Og specielt når partiet har været regeringsbærende i omkring 25 af de sidste 37 år. Specielt fordi regeringsansvar slider på ethvert politisk partis holdningsmæssige fundament. Magten fremfor alt - nogle gange på bekostning af partiets holdningsmæssige udgangspunkt.

Men forudsætningen for at et parti kan beskæftige sig med sit idegrundlag er også at man har ro i partiet og ledelsesmæssigt overskud. Begge dele er nemlig forudsætningen for, at man åndeligt er i stand til, har grundlaget og roen til at drøfte og fastlægge partiets fremtidige politiske kurs.

Det er åbenlyst, at det har Venstre ikke for nærværende. På nøjagtigt samme måde, som når andre partier ikke har haft det, når de har været dybt splittede. De konservative i 90'erne og socialdemokraterne i 00'erne og Socialistisk Folkeparti i 10'erne - for blot at nævne nogle.

Ikke mindst derfor er det meget vigtigt, at Venstre for ro på. For uden ro intet idegrundlag - og uden idegrundlag intet politisk projekt.

Og netop et politisk projekt er forudsætningen for, at et parti har en eksistensberettigelse.