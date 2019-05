Hykler-Hønge snød 19.000 vælgere og burde tvinges til Bruxelles

På kant: Ikke mere pis - tid til klar tale.

Sådan lød SF'eren Karsten Hønges valgslogan, som optakt til den netop overståede EU-valgkamp. Men der er nok ingen tvivl om, at det må kandidere til at være historiens mest misvisende valgslogan.

For Karsten Hønge valgte nemlig stik modsat sit slogan at pisse gevaldigt på de næsten 20.000 danskere, der søndag satte deres kryds ud for Hønges navn i den tro, at de måske kunne få politikeren til Bruxelles.

Hønge viste sig i stedet perfekt at leve op til sit tidligere kælenavn "Vikaren fra helvede".

Inden valget lovede han højt og helligt, at han ville vælge EU, hvis han fik stemmer nok.

Men trods de mange stemmer meddelte han, at han hellere vil satse på Folketinget. Så i stedet går EU-pladsen til den 21-årige Kira Marie Peter-Hansen. En skandaløs beslutning, som naturligvis har gjort vælgerne rasende.

Den slags er med til at øge politikerleden med mange hundrede procent, hvilket ses tydeligt på de mange vrede kommentarer, der helt fortjent er haglet ned over SF'eren.

Sagen er virkelig alvorlig for partiet, der risikerer at veksle et fremragende EU-valg til et elendigt folketingsvalg - hvilket kun vil være at håbe. For hvis ikke vælgerne straffer SF, kan andre partier jo få samme gode ide. Så kunne Socialdemokratiet næste gang opstille Mette Frederiksen, Poul Nyrup - eller hvorfor ikke Thomas Helmig? - støvsuge valget for stemmer - og så bagefter fortryde og sende tre andre.

Da Karsten Hønge var med til at trække SF ud af regeringen talte han om, at partiet havde tabt troværdigheden og identiteten. Siden har arbejderpartiet gjort enormt meget for at genvinde vælgernes tillid.

Det så ud til at være lykkedes i søndags, men med et enkelt "nej tak", har Karsten Hønge skudt partiet direkte tilbage i en enorm troværdighedskrise, der kun kan koste dyrt, når danskerne 5. juni skal stemme på dem, der - forhåbentlig også efterfølgende - gider påtage sig den opgave, de er valgt til.