Hvorfor skal små børn afleveres til fremmede?

Børn: Efter at have set de grusomme klip fra københavnske daginstitutioner på TV2 i går aftes, er jeg nødt til at spørge mig selv: Hvorfor har vi indrettet et samfund, som tvinger os til at efterlade vores små børn hos fremmede mennesker?

Nye Borgerlige vil gøre det lettere at være familie med små børn. Derfor foreslår vi blandt andet, at alle danske familier skal kunne få et forhøjet beskæftigelsesfradrag i stedet for tilskud til daginstitution, hvis den ene forælder vælger at gå hjemme med små børn.

Det er tid til at give de danske familier friheden tilbage.