Hvorfor praler venstrefløjen ikke om Nordens Chicago?

Ballade: Hvorfor bruger venstrefløjen egentlig ikke Malmø som eksempel på, at vi, der vil bremse masseindvandringen fra Mellemøsten og Afrika, tager fejl? Når jeg spørger, så er det fordi, at jeg netop har læst en artikel med overskriften "Hvad er der galt med Malmø?"

I virkeligheden burde Malmø jo være de indvandringsbegejstrede politikeres ypperste paradis på jord. Her har venstrefløjens udlændingepolitik sejret som intet andet sted i Skandinavien. I Malmø har venstrefløjen formået at gennemføre netop det, der har været hovedmålet i årtier: masseindvandring og multikultur i et omfang, så omkring fire ud af ti indbyggere har udenlandsk baggrund, og næsten 1 ud af 3 indbyggere er født udenfor landets grænser.

Har det været nogen succes, spørger du måske? Har man skabt et velfungerende, og trygt samfund, hvor forskellige kulturer lever i fred side om side? Nej, ikke med mindre, man ser noget selvstændigt mål med bombeeksplosioner, skyderier, vold, banderelateret kriminalitet og dybe parallelsamfund. Mangfoldighed er der heller ikke meget tilbage af. De jødiske menigheder er stort set forsvundet, da det er vanskeligt at eksistere i et samfund, hvor masseindvandringen fra Mellemøsten og Afrika jo også indebærer en indvandring af de samme intolerante værdier, der netop gør Mellemøsten og dele af Afrika ubeboeligt for folk, der ikke vil underkaste sig brutale styreformer og/eller religiøs islamisk fanatisme. Det er mildest talt ikke det, venstrefløjen lover!

Så hvorfor hører vi ikke dagligt venstrefløjens praleri om et område, der netop er ypperste eksempel på den politik, de ønsker ført over hele det europæiske kontinent? Hvorfor tier de, om det der burde stå som eksemplet på, at os - der forsøger at bremse masseindvandringen - tager fejl? Sagen er, at de udmærket ved, at de færreste vil finde sig i, at deres eget lokalområde omdannes til Malmø 2.0.

Venstrefløjens indvandringsprojekt har været, og er fortsat - en tragedie - ja, en ren katastrofe - for Vesten i almindelighed, og enkelte områder såsom Malmø i særdeleshed. Derfor tier de det væk - og hvis nogen bringer noget så tarveligt som kriminalitetsstatistikker, arbejdsløshed, osv. på banen, så affejes det.

Nuvel, det er skræmmende, så lidt selvrefleksion der er blandt de indvandringsbegejstrede på venstrefløjen. For man kan ikke på den ene side lukke øjnene for konsekvenserne af masseindvandring(som man vel må gøre, når man ser på Malmø) og på den anden side fastholde sine naive synspunkter om en langt lempeligere udlændingepolitik. Grænsen for hykleri er ganske enkelt overskredet for længe siden!

I stedet for at spørge, hvad der er galt med Malmø, burde man hellere spørge, hvad der er galt med venstrefløjen - og ikke mindst, hvad der er galt med den udlændingepolitik, venstrefløjen ønsker at føre.