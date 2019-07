Hvor længe skal vi finde os i regnedrengenes fejlskud?

På kant: Hvor længe endnu, Catilina, vil du misbruge vores tålmodighed?

Spørgsmålet blev stillet af den romerske politiker Cicero i 63 f.Kr. efter at omtalte Catilina gang på gang forsøgte at undergrave de politiske spilleregler i den romerske republik.

Ja, jeg indrømmer, jeg er en klassisk nørd.

Men citatet har meldt sig hos mig med stigende styrke i de senere år - nemlig hver gang vi igen-igen får præsenteret eksempler på, at Finansministeriet reelt har overtaget magten på Slotsholmen både fra de andre ministerier, og, hvad der er værre, fra vores folkevalgte politikere.

Eksemplerne står i kø.

Danmarks mest erfarne folketingspolitiker Bertel Haarder har sammen med flere tidligere ministre kraftigt kritiseret Finansministeriet for magtfuldkommenhed og for stor politisk indflydelse uden politisk indsigt og hvad værre er - politisk legitimitet.

Fra den anden side af folketingssalen bliver ministeriet kritiseret for enøjede, gammeldags og automatiske regnemodeller, der ikke modsvarer et moderne samfund.

Set fra borgernes side er der en række tydelige problemer. Skat er blot et eksempel på, at ministeriet stoler så meget på deres regneark, at de begynder at få folk fyret, længe før de forventede forbedringer af deres teorier viser sig.

Hvad de i øvrigt sjældent gør.

Og det er også fra Finansministeriet, man reelt beslutter, hvor mange læger, politifolk, pædagoger, dommere, lærere og andre statsansatte, vi har til rådighed, og hvor mange vi skal uddanne til vores fremtidige behov. Igen passer virkeligheden ikke med regnedrengenes teorier. Indrømmet, det er svært at spå om fremtiden, men Finansministeriet har gjort fejlberegninger til en kunstform, hvor de næsten altid rammer langt ved siden af.

Hvor længe endnu, kære politikere, skal Finansministeriet misbruge vores tålmodighed?