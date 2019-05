Hvis jyderne vil ha' en ø til udviste - så byg en voldgrav om Kørshovedgård

Lindholm: Både regeringspartierne og Socialdemokratiet har oplyst, at de ønsker at skille de udviste kriminelle udlændinge fra de ikke-kriminelle udviste udlændinge. Og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har under valgkampen efterlyst alternativer til et nyt udrejsecenter på Lindholm i Stege Bugt (som ligger cirka 400 kilometer fra hendes vælgerbase i Nordjylland).

Vi har siden 30. november fremsat flere gode og meget billigere alternativer. Her er et alternativ:

Eftersom der næppe findes noget mere "øde sted" i Danmark end det tidligere statsfængsel Kærshovedgård, seks-syv km fra nærmeste by, Bording, så er her et forslag til en alternativ nem, god og billig løsning: Behold de relativ få udviste kriminelle udlændinge og visse personer på tålt ophold i det tidligere statsfængsel Kærshovedgård, hvor personalet har nogenlunde styr på dem. Indsæt eventuelt et par ekstra politibetjente på stedet eller i lokalområdet og skærp meldepligten for de udviste, evt. kombineret med en elektronisk fodlænke, hvis det er lovligt.

Fordel de ikke-kriminelle udviste til et eller flere af de nedlagte asylcentre andre steder i landet, således at der maksimalt er cirka 200 udviste udlændinge på Kærshovedgård. Besparelse: Op mod 759 millioner gode skattekroner de første to-tre år, og anslået op mod cirka 225 millioner skattekroner årligt efterfølgende. Signalværdi: Stor - ingen vil ønske at komme til Kærshovedgård.

Hvis jyderne ønsker en ø, så lav eventuelt en bred voldgrav rundt om Kærshovedgård - og spar mindst 700 millioner gode skattekroner.