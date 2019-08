Hvilken retning, DF? Thulesen Dahls eller Messerschmidts?

Debat: Efter bl.a. Pia Kjærsgaards forsøg gennem det seneste årstid på at lægge Dansk Folkeparti øde, som det blev cementeret ved folketingsvalget på grundlovsdag, er det ganske bemærkelsesværdigt, at partifor­manden Kristian Thulesen Dahl siden knap nok har ladet høre fra sig, selvom han på valgnatten trådte frem med et løfte til partiresterne om at vedblive med at tegne partiet efter den hidtidige linje.

Ligeledes bemærkelsesværdigt, men ikke berørt i artiklerne til Thulesen Dahls 50-års fødselsdag fornylig, er Morten Messerschmidts forsøg på at føre sig frem med f.eks. løftebrudsanklager, men nok så meget med forsøget på at give partiet en ny ideologisk profil, bl.a. i kronikagtige debatindlæg i Kristeligt Dagblad og Information (med få dages mellemrum). Er det efterhånden ham, der tegner partiet i offentligheden?

Messerschmidt tager i de nævnte artikler linjen op fra Søren Krarups kritik af Georg Brandes og den radikale tradition, idet hans helt, den konservative politiker og bladudgiver Carl Ploug "gennem­skuede Brandes' samfundsomstyrtende plan". Krarup omtalte som bekendt 'Det Moderne Gennenbrud' som 'Det Moderne Sammenbrud' og roste sig og partiet for omkring årtusindskiftet at have udvirket et afgørende Systemskifte. I den forbindelse påberåbte han sig den ultrakonservative kritiker Harald Nielsen.

Partiet har haft andre helte. Søren Espersen kørte efter det nævnte systemskifte den engang så populære, siden totalt glemte digter Valdemar Rørdam i stilling, desværre på en måde, der blev udlagt som historieforfalskning. I den efterfølgende debat fik Espersen hjælp af Krarup, der affærdigede kritikken af Rørdam ved at stemple flere danske litteraturforskere som "bogholdere". Messerschmidts foreløbige udmeldinger i Carl Plougs favør tyder på, at også han får brug for hjælp.

Ploug indså ifølge Messerschmidt, at grundtvigianerne ville "sætte demokratiet over det natio­nale". Og helt galt gik det, da en pinlig affære med en gift kvinde bragte Brandes på kant med tidens moral. Men akkurat her var det, at Ploug gennemskuede hans samfundsrevolutionære målsætning og tilmed skimtede omridsene af en alliance med den gryende social(demokrat)isme. Deri består Plougs heroisme og grunden til, at han nu lanceres som DF-galionsfigur. Henvisningen til den erotiske eska­pade (én blandt flere) tyder på, at familiepolitikken skal opprioriteres, og at der vil blive færre af de moralsk betændte sager, som har redet partiet som en mare i de seneste år. Som bekendt er ikke blot Messerschmidt, men hele partitoppen involveret i en verserende EU-undersøgelse.

Kilder i partiet nævner, at man vil sætte meget ind på at genopbygge det borgerligt-nationale Danmark. Altså på at reparere den skade, som det selv har bidraget til ved at sende sine væl­gere på masseflugt tilbage mod de partier, de oprindeligt tilhørte. Men var det ærligt talt ikke en idé, om partiformanden gik ud i sommervarmen og (nu med sin alders vægt) proklamerede, hvad der skal være den ny ideologiske basis, om det er ham eller Messerschmidt, der skal angive retningen, og om man konkret vil specialisere sig i udlændingepolitik eller måske sætte en klimapolitisk dagsorden hævet over snæver bloktænkning?