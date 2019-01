Hver tredje studerende flytter efter sin uddannelse

2

Rapporten fra Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler viser, at to ud af tre tilflyttere stadig bor i lokalområdet et år efter afsluttet uddannelse, mens otte ud af 10 af studerende, der kommer fra lokalområdet, bliver boende efter eksamen.

Omkring 33 procent af de studerende flytter til uddannelsesinstitutionens kommune, mens 29 procent i snit er lokale, og 38 procent bor uden for kommunen. Kun 19 procent flytter til en anden region for at studere på en professionshøjskole.

Men også her viser rapporten, at mange - 67 procent - bliver boende også to år efter.