Hver fjerde barn skyder nytårskrudt af uden briller

65 børn kom til skade med fyrværkeri ved sidste årsskifte, flest i Region Syddanmark. Men for mange forældre forsømmer at sikre deres børn, vurderer både Ulykkes Analyse Gruppen og Børneulykkesfonden.

- Børn skal ikke have lov til at skyde fyrværkeri af alene. Børn driller jo hinanden, og jeg ved godt, om det bliver den stærke dreng i gruppen eller den forsigtige pige, som kommer til at bestemme. Derfor skal forældrene med ud og skyde fyrværkeri af, fastslår Jens Lauritsen.

Hver fjerde forælder undlader ifølge en undersøgelse lavet af Epinion for Børneulykkesfonden at sikre sit barn med beskyttelsesbriller på årets sidste aften. 28 procent af af de 1016 adspurgte forældre giver ofte eller nogle gange et barn under 15 år lov til at antænde fyrværkeri uden opsyn af en voksen. Men det er helt uacceptabelt ifølge Jens Lauritsen. Hver tredje af de 65 tilskadekomne børn havde selv tændt fyrværkeriet.

Antallet af fyrværkeriulykker med børn er mere end halveret fra 160 for en snes år siden til 65 ved sidste årsskifte - Region Syddanmark toppede med 24 skader - men det er fortsat for mange ifølge Børneulykkesfonden og overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital.

Hver fjerde skade med fyrværkeri omkring nytår i fjor ramte et barn under 15 år, og i knap halvdelen af tilfældene brugte barnet ikke beskyttelsesbriller.

Briller i panden

Overlægen går som regel tur nytårsaften i Odense, hvor han bor, og her har børnene ofte sikkerhedsbrillerne til at sidde i panden. Her gør de ingen nytte, hvis en lavtflyvende raket eller et batteri rammer et øje. Beskyttelsesbriller er afgørende for at undgå de alvorlige skader, som mærker et barn for livet.

- Øjenlægerne har endnu ikke set nogen med briller blive totalt blinde. Man kan også godt tåle at miste synet på et øje, og synet bliver ikke påvirket af et brandsår i panden, siger overlægen.