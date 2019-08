Hver 3. pædagog får job som socialpædagog

Debat: Desværre er søgningen til pædagoguddannelsen igen i år faldet. Samtidig tales meget om udfordringen med at skaffe pædagoger til landets daginstitutioner, så der kan indføres minimumsnormeringer. Den udfordring er reel, vigtig - og til at få øje på: Børn i vuggestuer, børnehaver eller på fritidsklubben. Og vi er også alle enige om, at det er vigtigt, at pædagoger er dygtige til at leg, læring og alt det, der foregår på normalområdet med almenpædagogikken.

Men det, der er sværere at få øje på - og det, vi sjældent taler om - er, at hver tredje pædagoguddannet får job som socialpædagog, og de skal ikke arbejde med normalfungerende børn og unge, der ofte har et stort og stærkt socialt netværk omkring sig.

I Danmark lever mere end 280.000 borgere i udsathed, mere end 10.000 børn og unge er anbragt, og man har slet ikke tal på antallet af borgere med støttekrævende handicap. Og de målgrupper er desværre i eksplosiv vækst. Derfor er der brug for helt andre kompetencer end dem, det almenpædagogiske område har brug for.

Og hvis Danmarks udsatte, udviklingshæmmede og omsorgssvigtede børn, unge og voksne skal have den bedst mulige støtte og de mest kompetente indsatser, så skal pædagoguddannelsen styrkes. Både de udsatte og fremtidens socialpædagoger fortjener mere end landets dårligst finansierede uddannelse.