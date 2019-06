Vi kan ikke forvente, at ting ændrer sig, hvis ikke vi træffer de rigtige valg.

Vi kan ikke pege fingre, hvis ikke vi selv arbejder aktivt på at udbedre de ubalancer, som vi er omgivet af.

Skattelettelser giver ikke gladere børn, og grænsekontrol afhjælper ikke klimakrisen. Børn er fremtiden, og vi har ingen fremtid uden en jordklode at leve på.

Vi har brugt mere end en mia. på grænsekontrol de seneste tre år, men der er ikke råd til flere pædagoger i de institutioner, som eksperter kalder uegnede til børn. Vores planet er helt reelt ved at brænde ud, men på forsiden kan jeg læse om Henrik, som har haft 11 albanere i sin trailer fra Esbjerg til England.

"Men hvad så med klimaet?" har jeg lyst til at råbe. Jeg aner bare ikke, hvem jeg skal råbe det til.

Børnene og klimaet: De to områder er efter min overbevisning de eneste, der virkelig bør tælle, når vi sætter vores kryds den 5. juni. Alt andet kan og må vente, til vi har fået styr på det, der ikke kan. De gamle, det udsultede sundhedssystem og ny asfalt: Vent. Stop. Det er ikke nu - vi har andre ting at tage os af først.

"Det nytter ikke noget, at Danmark altid skal gå forrest", sagde en kommunalarbejder til mig den anden dag, da jeg var på genbrugspladsen, og højlydt ærgrede mig over vores manglende opmærksomhed på klimaet, mens jeg gik mellem de enorme bure med udsmidt legetøj, køkkenmaskiner og sprøjtegift. "Danmark har gået forrest så mange gange før, og vi er alt for små til at gøre en forskel", sagde han.

Men det er ikke rigtigt. Vi skaber forandring, når vi går forrest, sætter barren højt, og insisterer på omtanke. Ledelse er at turde tage det første skridt, og viden forpligter. Sådan er det for hvert enkelt menneske og hver enkelt nation. Historien har vist igen og igen, at det nytter, når nogen tør.

I det forestående folketingsvalg har vi intet andet valg end at nærstudere politikernes partiprogrammer - og dernæst følge vores mest ærlige mavefornemmelse uden at forfalde til enkeltsager, som gavner vores egen lille matrikel.

Hvem har de mest ambitiøse klimaprogrammer? Og hvem mener det, når de siger, at børnene er vores fremtid? Forskere fra DTU peger i Jyllandsposten på, at kun Enhedslisten og Alternativet hidtil har fremlagt en politik, der sikrer, at Danmark kan leve op til målet i klimaaftalen fra Paris, om at klodens temperaturstigning helst skal holdes under 1,5 grader. Ergo har jeg intet andet valg at sætte min stemme hos én af dem.

Jeg kan faktisk ikke se, at noget andet rigtigt tæller.

Så, hvem stemmer du på? Dig selv og dette øjeblik - eller os alle sammen og fremtiden?