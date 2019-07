Hvem skal bestemme dansk udlændingepolitik?

Dom: Det er ikke bare én isoleret tabt sag for Danmark, der kan få fatale følger, når EU-domstolen underkender Danmarks afvisning om familiesammenføring. Det er et principielt spørgsmål om, hvem der reelt skal bestemme over udlændingepolitikken i Danmark.

Onsdag stod det klart, at EU-domstolen underkender Danmarks begrundelse om tilknytningskravet som argument for at sige nej til en familiesammenføring i en sag om en tyrkisk mand med opholdstilladelse i Danmark, der ønskede sin tyrkiske kone til Danmark.

Et ikke overraskende - men dog stærkt bekymrende - udfald af en ti år gammel sag, hvor de danske myndigheder tilbage i 2009 afviste familiesammenføringen, da myndighederne mente, at tilknytningen til Tyrkiet var større end til Danmark.

EU-domstolen mente dog ikke, at det levede op til EU´s regler.

Og her er problemets kerne.

For ikke nok med, at afgørelsen kan betyde, at Danmark kan blive tvunget til at give opholdstilladelse til tusinder af mennesker, der allerede har fået afslag, så udpensler sagen også, at EU-domstolen reelt kan få mulighed for at agere stopklods for en stram dansk udlændingepolitik, hvis ikke den nye regering for alvor siger fra overfor dette vanvid, og håndhæver Danmarks suverænitet.

For bedst som man måske gik og troede, at danskernes kloge beslutning fra december 2015 - om at bevare det danske retsforbehold - satte hegnspæle omkring den stramme danske udlændingepolitik, så ser EU-domstolen sit snit til indgriben.

Det er på alle mulige måder uacceptabelt, hvis den danske udlændingepolitik skal styres af nogle dommere nede i Luxembourg, som danskerne aldrig nogensinde har givet et demokratisk mandat.

Danmark har aldrig givet EU magt eller mandat til at bestemme den danske udlændingepolitik, tværtimod.

Det er og bliver udelukkende Folketinget og de folkevalgte danske politikere, der skal sætte kursen for Danmark på udlændingeområdet, og derfor må regeringen ikke ryste på hånden eller give EU-systemet så meget som en lillefinger.

Der er kun en eneste ting at gøre, og det er at give EU en såre simpel afvisning, og lade dem vide, at i Danmark er det Folketinger der bestemmer udlændingepolitikken, og ikke EU-dommere i toppen af EU-domstolens tårne i Luxembourg.