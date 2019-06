Hvem overbeviser man ved at nedgøre andre?

Jeg havde engang en højtuddannet ven, der beskrev sig selv som lidt "venstresnoet", som var han lidt en hyggebamse, de svages forkæmper og ville slås for at de brede skuldre skal bære mest. For nyligt kom vi til at diskutere Islam. "Tørklædet er ikke undertrykkende på nogen måde" sagde han.

Jeg sagde, at som oprindeligt udgangspunkt har det en kvindeundertrykkende symbolik, hvis man bærer et tørklæde for at beskytte mænd mod deres eget begær. Med afsky meddelte han mig, at jeg brugte ekstrem højreorienteret retorik og var racist, når jeg sagde det. Jeg forsøgte at indvende, at jeg rent faktisk havde læst religion, og kunne henvise både til Koranen og Hadith. Hvordan det så skal fortolkes i nutidig kontekst kan diskuteres.

"Det har du bare ikke ret i. For jeg blev en gang behandlet af en kvindelig læge iført slør på hospitalet, og hun smilede og var glad, så du skal ikke fortælle mig, at hun var undertrykt". Jeg kom til at tænke på en hjemløs, jeg havde mødt samme formiddag, der havde smilet til mig med et tandløst smil. Betød det så, at han også var lykkelig og frigjort? Men hvis nu den oprindelige logik bag sløret betyder, at hun skal gå med det for ikke at blive antastet, er det vel det samme som at sige, at en kvinde, der klæder sig udfordrende selv beder om at blive voldtaget?" spurgte jeg.

Det var ikke helt ved siden af, kunne jeg høre, for hvis en kvinde gik udfordrende klædt måtte hun også forvente en reaktion. Ja, selv Kurt Westergaard fortjente at blive slået ihjel, for han måtte have vidst, at han provokerede ved at tegne Muhammedtegningen til Jyllandsposten. At jeg havde inkasseret en mordtrussel fra nogle utilpassede indvandrerdrenge engang jeg appellerede til, om de ikke nok ville lade være med at ryge i den DSB-ventesal, jeg sad i, var også forståeligt, når nu jeg havde provokeret dem ved at spørge. Nu lo han endda lidt og sagde, at han aldrig havde mødt et argument, der overbeviste ham om, at han ikke havde ret i hvad han sagde om Islam.

Jeg spurgte ham, om han så ikke havde lyst til at høre argumentet med rod i Koranen og Hadith? "Nej, det behøver jeg ikke. Akademikere ved ingenting. Det er jo ikke en eksakt viden som f.eks. matematik. Så du ved ingenting" Jeg prøvede at indvende at lige det her rent faktisk kunne læses sort på hvidt, men han vidste bedre. Nu var han efterhånden rasende. Beviset for at han var et bedre menneske end mig var, at han havde lavet lektiehjælp for flygtninge. Det har jeg så også. Vi stemte endda på samme parti. Det handlede for ham heller ikke om at have ret, gjorde han et stort nummer ud af at sige, men om at jeg forstod at jeg havde uret. Igen blev jeg forvirret, for i min bog er det vel definitionen på at ville have ret?

I disse tider, hvor tonen ofte er så grim i den offentlige debat, og trolls er direkte ondskabsfulde og udviser hyænementalitet på Facebook, vil jeg fastholde vigtigheden af, at vi taler om emnerne åbent. Jeg mener, at man altid bør diskutere med respekt og høflighed og gå efter bolden frem for manden. Det blev af min ven udlagt til at jeg excellerede i ondskabsfuldheder, var højreorienteret, ubegavet, aggressiv, manglede rummelighed og hvad han ellers kunne komme oveni den godtepose. Vi er så ikke venner mere af mit valg.

Jeg forstår det ikke. Hvem overbeviser man ved at nedgøre andre? Og hvad var det, han ville overbevise mig om? Jeg går hverken ind for tørklædeforbud eller forskelsbehandling af indvandrere. Jeg går i en stor bue om politikere, der sviner hinanden til eller trækker nazismekortet i tide og utide. For hvordan kan man ellers få gang i den gode diskursetiske dialog, hvor man har forskellige indgangsvinkler og så ender et helt tredje sted end man begyndte? Det kan man kun, hvis der hersker tillid og respekt mellem to ligemænd. Hvis det kun handler om at få ret, er det ikke længere en dialog, men en monolog med en tøjrekølle.

Hvordan kan man definere sig selv som de svages beskytter, hvis man selv alene definerer hvem der er svag, og forsøger at ødelægge alle andre ved at give dem mundtlige bank? Er det ikke i den åbne, venlige dialog, at man kan nå frem til oplysthed og nye muligheder for at vi kan nå hinanden? Ender vi ellers ikke i krænkelseskultur, der fjerner tingenes navne som steder på et landkort. Til sidst står vi med et kort med store huller uden navn eller retning, og skal vi navigere har vi ingen fixpunkter, men farer vild. Vi kan forsøge at give stederne nye navne, men København bliver vel ikke mindre København af at hedder Hafnia? Så hvor går grænsen for, hvad man må sige eller diskutere?