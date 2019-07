Hvad kan Boris Johnson udrette?

Debat: Hans fødselsnavn er Alexander Boris de Pfeffel Johnson, og han er 55 år gammel.

Debat: Tirsdag blev han valgt til ny formand for det konservative parti i Storbritannien med to/tredjedels majoritet og overtager også posten som premierminister.

Han minder om klassens uartige og kiksede dreng, der ikke går så meget op i sin fremtoning. Håret og tøjet synes i uorden. Efter sigende har han tydeligvis dårlige manerer, og han hævdes konsekvent at komme for sent til aftalte møder. Han virker en anelse genert, men er parat med en kortfattet frisk bemærkning uden filter og med en vis jordnær logik.

Sidst vi kunne læse om ham før formandsvalget var i slutningen af juni, hvor politiet måtte rykke ud til husspektakler under et af hans besøg hos sin nuværende 31 årige kæreste.

Hvis man tror, at den farverige historie om husspektakler er en enlig svale, må man tro om, idet især han voksenliv er fyldt med en række tilsvarende ukontrollable hændelser.

På den baggrund må man jo umiddelbart spørge sig selv, hvad det er ved hans livsførelse og fremtoning, der gør, at flertallet af konservative vælgere ser en fremtid i ham som premierminister.

Umiddelbart set er det netop sådanne forhold, der har gjort det og så selvfølgelig hans politiske karriere indtil videre.

En hovedoverskrift for Johnsons liv er netop det rodede og ustrukturerede. Han har på nogle måder en klassisk britisk politikers akademiske baggrund, men forældrene fra den højere middelklasse var selv meget karrierebetonede og kerede sig ikke meget om den lille Boris' opdragelse. Han gik i store træk for lud og kold vand og boede såvel i England som USA som barn, alt efter hvor forældrenes karriere førte ham hen. Kammeraterne var således få og han var hovedsageligt overladt til sine søskende, hvor han fandt ud af at brillere via at spille klovn med hurtige bemærkninger, for ordinære sociale omgangsformer var ikke rigtig blevet indlært hos ham.

Han fik en klassisk engelsk uddannelse bl.a. på Eton, men han fandt denne kedelig og uengagerende og fandt ud af, at også her kunne han brillere som klovn, og det har fulgt ham op gennem hans karriere såvel i parlamentet som i hans tid som borgmester fra 2008-2016 i London.

Boris Johnson har kunnet spille rollen som en slags succesrig hofklovn, fordi en stor del af ledende britiske politikere netop kan karakteriseres ved en forudsigelig tør og humorforladt embedsmandsagtig fremtoning uden pletter på CV'et. Samtidig hermed er de fremstået uden karisma og personlighed og menneskelige følelser for det nære. Det har gjaldt for tidligere premierministre som Theresa May, David Cameron, Gordon Brown og John Major. De var meget korrekte, men kunne ikke som Johnson få folk til at le af sig.

Ser man derimod tilbage til fordums Winston Churchill, som gjorde store fortjenester under 2. verdenskrig bl.a. ved at være alt andet end embedsmandsagtig. Han var uforudsigelig og gjorde hvad der passede ham. Det er langt mere Johnsons stil, og det sammen med nutidige idealer som italienske Silvio Berlusconi og amerikanske Donald Trump kan vi se, hvordan narcissisten Johnson spejler sig selv ved at vise sig selv frame efter devisen "Selv en ringe omtale er bedre end ingen omtale". Folk er trætte af et stivnet kongehus og det gammeldags underhus med en latterlig forretningsgang.

Vi erindrer danske Villy Søvndal, der som partileder for SF og udenrigsminister med kontroversielle og kiksede joviale holdninger havde stor succes en overgang.

Det er sådan en stil, Johnson tydeligvis vil forfølge, når han nu skal tage over som premierminister og vil løse Brexit-krisen. Han er populisten, der med jordnær logik og karisma hævder, at EU nok skal gå med til nye Brexitaftaler, og ellers så forlader man da blot fællesskabet 31. oktober uden aftale. Hvor svært kan det være? Og det er noget, englænderne bedre kan lide end den valne snak fra Theresa May. Og på den anden side af Atlanten hævdes Trump at stå klar til at støtte og samarbejde med Storbritannien og dermed splitte EU.

Trumps tilsvarende stil i USA gav absolut pote. Måske sker det samme i Storbritannien. Johnson kan i hvert fald noget nyt, uhøjtideligt og friskt, og det er måske det, der kan bringe fordums storhed tilbage til Storbritannien.