Hvad er motivet for modstanden mod Mogensen?

Gravide Mogensen: Kan man andet og mere end at spise sig mæt og føle sig vellidt? spørger Uffe Clausen i et læserbrev til Danmarks nye kirke- og kulturminister, Joy Mogensen, og fortsætter: Når du som temmelig gravid forlader din borgmesterpost og siger ja tak til at blive minister, tænker du så på moderomsorgen, eller tænker du mere på dig selv?

Jeg undrer på, hvor Uffe Clausen har den opfattelse fra, at når nogen siger ja til at påtage sig en opgave for gøre et stykke arbejde i beboerforeningens bestyrelse, i borgerforeningen, på borgmesterkontoret, som minister, at det så er, fordi den pågældende tænker mere på sig selv end på almenvellet?

Kan jeg mon ty til, at tyv tror hver mand stjæler.