Husk at kig op: Dannebrogsmalet F-16 flyver over Danmark i dag

I anledning af Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års fødselsdag har det danske forsvar og flyvevåbnet malet et af sine F-16 kampfly rødt og hvidt.

Der har i nogle år været en tradition for, at der hvert år blev udsmykket en eller flere haler på de danske F-16 kampfly, som vises frem ved officielle arrangementer, opvisninger eller særlige markeringer. I år er forsvaret og Fighter Wing Skrydstrup gået hele vejen og har malet et helt fly som Dannebrog for at markere flagets 800 års fødselsdag.

Det vil altså kunne ses på himlen over Danmark i dag, lørdag, ligesom det originale Dannebrog ifølge legenden kunne for 800 år siden.

Lørdag letter det rød/hvide F-16 fly klokken 12 og flyver i en rute over Danmark i godt 600 meters højde, så rigtig mange danskere får mulighed for at se det på Dannebrogs 800-års fødselsdag.

Det flyver blandt andet over Fredericia, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenaa, Nyborg, Odense, Middelfart, Assens, Haderslev.

Du kan se ruten på kortet herunder.