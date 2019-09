Hundredetusindvis følger influencere som Kristine: Forældre bør forholde sig kritiske overfor os

Kristine Sloth lavede i starten af sin karriere som Youtuber en del reklamer for make-up produkter. Nu reklamerer hun i højere grad for fagforeninger og eksempelvis Plan Børnefonden. Foto: Kristine Sloths Instagram

Normalt taler Kristine Sloth til de hundrede tusinde børn og unge, der følger hende på Instagram eller Youtube. Men i dag taler hun også til deres forældre. De bør nemlig følge mere med i, hvem deres børn følger på sociale medier, mener hun.

Virtuel ven: 215.000 danskerne abonnerer på hendes Youtubekanal. 368.000 følger hende på det sociale medie Instagram. Alligevel er der stor sandsynlighed for, du ikke har hørt om hende, hvis du er over 30 år. Det har dine børn eller børnebørn til gengæld. 20-årige Kristine Sloth er blandt andet kendt for sine videoer på Youtube, hvor hun gennem de seneste fem år har talt til sine hundredetusinde følgere om emner som skønhed, menstruation og ensomhed. Begejstringen hos hendes fans er så stor, at hun efterhånden har vænnet sig til, at grædende teenagere stopper hende på gaden for at få et billede. En anden ting, hun har vænnet sig til, er forældrenes reaktion på deres grædende teenagere. - På trods af at mange børn og unge bruger størstedelen af deres tid på Youtube og andre sociale medier, er de kommentarer fra forældrene jeg har fået oftest, at de ikke ved, hvem jeg er, siger hun. Forældrenes reaktion frustrerer Kristine Sloth. Som ung Youtuber og Instagrammer oplever hun, at mange børn og unge ser hende og andre influencere som en slags virtuelle venner. Derfor mener hun også forældre bør interessere sig for, hvem deres børn følger på de sociale medier, og hvilken type indhold, de lægger op. - Forældre bør forholde sig kritiske til os. En ting er, at jeg føler, jeg har mit på det rene og gør det godt nok, men det er der en del influencere, der ikke gør. Der er nok mange forældre, der ikke vil bryde sig om, at de har indflydelse på deres børn, siger hun.

Sidste år lavede Kristine Sloth et samarbejde med Plan Børnefonden. Hun besøgte nogle af Ugandas slumkvarter og talte blandt andet med kvinder om deres rettigheder i det afrikanske land. Screenshot fra Kristine Sloths youtube-video.

- Cigaretter og alkohol er værre end bryster Hos Børns Vilkår råder de også forældre til at sætte sig ind i, hvem deres børn ser indhold fra på de sociale medier. Børnenes kritiske sans kan nemlig hurtigt gå fløjten, når de ser videoer eller billeder fra nogle af deres idoler, erfarer digital uddannelseskonsulent Mette Kim Bohnstedt fra Børns Vilkår, der som en del af sit arbejde er ude at tale med folkeskoleelever om influencere. - Børnene taler om de her mennesker, som om det er nogle, de kender. De kommer hjem til dem qua videoerne, og børnene møder deres familie og deres venner. Influencerne øser ud af deres privatliv, og det vækker tillid hos børnene, at de fortæller en masse hemmeligheder, siger hun. Kristine Sloth er ikke i tvivl om, at hun og de andre influencere har en stor påvirkning på de børn og unge, som følger dem. Også en større påvirkning end den, de traditionelle medier som tv og aviser har. - Specielt de nyere generationer. Det er os, børn og unge går til, når de vil have inspiration, og når de keder sig, siger Kristine Sloth. Af den grund mener den unge Youtuber også, at hun og de andre influencere skal reguleres mere, både når det gælder reklamer, og de ting, de siger. - Der er filtre på Youtube, som sørger for, at bryster ikke kan ses. Men jeg tror, influenceres promovering af cigaretter og alkohol skader langt mere end at se på bryster. Nogle influencere udtaler sig, som om de ikke er klar over, at der sidder folk på den anden side, som kan blive påvirket af det. Men Instagram og Youtube er steder, folk lever deres liv igennem, siger Kristine Sloth.

En del af Kristine Sloths videoer handler om at være anderledes. For eksempel har hun lavet denne video, hvor hun prøver at være blind for en dag og taler med en blind pige, om de udfordringer, det giver. Screenshot fra Kristine Sloths youtube-video.

Fra mobbeoffer til idol Mette Kim Bohnstedt fra Børns Vilkår deler Kristine Sloths opfattelse af, at influencere kan have en negativ påvirkning på børn, hvis forældrene ikke følger med på sidelinjen og kan snakke med dem, om de ting, de ser. - Børn er letpåvirkelige og tillidsfulde, og de vil gerne passe ind. Så når de ser deres rollemodel ryge og drikke, er der en risiko for, de bliver inspireret, siger hun. Selv havde Kristine Sloth ingen idé om Youtubes gennemslagskraft, da hun begyndte at lave videoer som 14-årig. I nogle af videoerne fra dengang spiste hun babymad og chili og kastede op. Men i størstedelen sad hun på sit teenageværelse og snakkede om menstruation og ensomhed. Først tre måneder efter hun begyndte på videoerne, gik det op for hende, hvor mange der egentlig så med, da hun begyndte at blive stoppet af fremmede, som ville tage et billede med deres idol. Der er delte meninger om, om børn skal have lov til at lave videoer på Youtube. Men Kristine Sloth føler sig overbevist om, at det var godt for hende, at hun fik lov dengang. - Jeg gik fra at være mobbeoffer og taberen i klassen til, at andre unge så op til mig og gerne ville have billeder med mig, siger hun. På sidelinjen fulgte Kristine Sloths forældre med i, hvad hun fortalte i sine videoer, og de hjalp hende med at vurdere, hvad hun kunne lægge op. Forældrene har derfor også en del af æren for, at Kristine Sloth i dag generelt er tilfreds med, hvordan hendes 14-15 årige jeg agerede på Youtube. Men det betyder ikke, at hun ikke fortryder noget. - Jeg kunne aldrig finde på lave chilivideoerne i dag, men det var en dille dengang. Jeg har ikke slettet videoerne, fordi det også er interessant at se, den udvikling, jeg har været igennem, siger Kristine Sloth.

- Forældre skal være rustede De seneste år har den unge Youtuber lagt mere og mere vægt på, at hendes kanal ikke kun skal være underholdning, men også et sted, hvor børn og unge kan blive klogere. Derfor har hun blandt andet lavet en videoserie i Kenya i samarbejde med Plan Danmark, hvor hun talte om kvinders rettigheder. Videoerne blev samlet set over en million gange. Sidste år lavede hun Youtube-serien 'Min mor og jeg i Afrika', hvor hun sammen med sin mor mødte nogle af de piger, PlanBørnefonden støtter i Ugandas slumkvarterer. Siden Kristine Sloth begyndte på sine Youtube-videoer som barn, har branchen ændret sig markant. Influencerne kan i dag tjene langt flere penge, end de kunne dengang, og en lang række bureauer og agenturer er kommet til. Men med den stigende indflydelse kommer også en stigende efterspørgsel blandt børn og unge efter at blive influencer. Kristine Sloth bliver ofte kontaktet af børn unge, der gerne vil være influencere som hende. Youtuberen mener, deres forældre bør være opmærksomme på, at deres børn ikke gør det for at blive som en anden. Samtidig mener hun, det er nødvendigt, at forældrene involverer sig og hjælper med at vurdere, hvad børnene må lægge ud. - Forældre til børn eller unge med Youtubedrømme har absolut noget at være bekymrede for, hvis de ikke selv som forældre er rustede til det. Når man lægger noget ud på internettet, forsvinder det ikke bare igen. Mange børn er blevet opmærksomme på, at Youtubere med stor succes kan gøre det ene og det andet. Der skal man som forælder sige, at det regner også der, hvor de bor. Det hele er ikke perfekt, siger Kristine Sloth. Selvom hun i øjeblikket har stor succes, er der ingen garanti for, det forbliver sådan. Som Youtuber og Instagrammer er Kristine Sloth i konstant konkurrence med andre influencere og medier om de unges tid. Samtidig ved hun ikke, om de platforme, hun baserer sin forretning på, fortsætter med at være populære. Men indtil nu har fordelene opvejet ulemperne, og hvis hun selv kan bestemme, ser hun stadig sig selv være influencer om ti år. - Jeg håber i hvert fald på, jeg stadig har indflydelse på en eller anden måde. Men det er ikke det eneste, jeg gerne vil lave de næste ti år. Jeg vil gerne udvide min horisont og lære nye ting, og jeg vil gerne lave mere fjernsyn, siger hun.