Humac deler ulovlig video efter butikstyveri i Kolding: - Vi er magtesløse

For nogle dage siden var Humac i Kolding udsat for et tyveri, som nu har fået virksomheden til at offentliggøre videoovervågningen på sin Facebook-side, selv om det er forbudt. Den administrerende direktør fortæller, at det er et tiltag, som tyvene lige så godt kan vænne sig til i det nye år.

Tyveri: Fredag eftermiddag delte Humac Danmark en overvågningsvideo fra sin butik i Kolding på Facebook. På videoen ser man en tyv stjæle en iPhone. Delingen af videoen er ulovlig, hvilket virksomheden godt ved - alligevel gør den det. - Vi er helt klar over, at når vi vælger at udstille tyvene på video med ansigt, så bryder vi lovgivningen. Vi har tænkt rigtig længe over, hvad vi kan gøre for at stoppe tyverierne, men vi er kommet frem til den konklusion, at vi er magtesløse, og derfor må butikstyvene tage konsekvenserne, siger Humacs administrerende direktør, Michael Bech, til avisen Danmark. - Vi ønsker at sætte fokus på problemet og stresse de her personer, så de ikke stjæler fra os mere. Vi er nødt til at få offentlighedens hjælp til det, siger han. Episoden i Kolding fandt sted 27. december, men det er en lang række tyverier, der nu får Humac til at overtræde loven. I november oplevede virksomheden, at en tyvebande slog til i butikkerne i København, Aarhus, Vejle, Kolding og Odense. - Det var helt tydeligt, at det var de samme folk. De var iskolde, og de rykkede bare sikkerhedsanordningerne i stykker og stak af med varerne, siger Michael Bech. I november slap tyvene af sted med varer til en værdi af 220.000 kroner. Derfor valgte Humac at fjerne iPhones og lave nye sikkerhedsforanstaltninger indtil ugen op til jul, hvor produkterne igen kom frem i butikken. Men mellem jul og nytår har Humac oplevet nye tyverier fra en ny bande, der har stjålet fra butikkerne i Kolding og Vejle. Derudover forsøgte de i Esbjerg og Herning, men her var personalet blevet informeret og havde fået beskrevet, hvordan personerne så ud, så man kunne sende dem væk fra butikken. Hverken tyvebanden fra november eller den fra december er fundet og anholdt.

Vi er helt klar over, at når vi vælger at udstille tyvene på video med ansigt, så bryder vi lovgivningen. Vi har tænkt rigtig længe over, hvad vi kan gøre for at stoppe tyverierne, men vi er kommet frem til den konklusion, at vi er magtesløse, og derfor må butikstyvene tage konsekvenserne. Michael Bech, adm. direktør i Humac

Fredag delte Humac Danmark opå Facebook en overvågningsvideo fra et butikstyveri i Kolding, og her er den tekst, der er tilknyttet videoen. Humac deler videoen vel vidende, at det er ulovligt at offentliggøre overvågningsvideoer med formodede kriminelle - også selv om de er taget på fersk gerning. Foto: Screendump fra Facebook

Videoer deles i fremtiden trods bøde Der har været to-tre tyve i butikkerne, når der er blevet stjålet fra Humac. En enkelt eller to afleder medarbejderens opmærksomhed, mens den sidste stjæler varerne. I enkelte tilfælde har medarbejderne opdaget det og råbt tyvene an, men så er tyvene selv begyndt at råbe og klage over personalet, inden tyvene er forsvundet ud af butikken. Michael Bech fortæller, at virksomheden fremover vil dele overvågningsvideoerne fra tyverier i forsøg på at stoppe dem. Derudover vil der fra det nye år hænge skilte i alle Humac-butikker, som informerer om, at man bliver filmet og offentliggjort, hvis man stjæler fra butikken. - Det her er et problem, som i større og større grad betyder, at vi forretningsdrivende bliver nødt til at forholde os til en ny virkelighed, hvor der ikke er nogle grænser for tyverierne. Og det kan vi ikke acceptere, siger Michael Bech. Han fortæller, at hvis bøden, som Humac kan se frem til for at dele overvågningsvideoerne, var højere, ville virksomheden alligevel gøre det. - Vi gør det her i ren og skær desperation. Vi føler os magtesløse og udsatte i den her situation, siger han til avisen Danmark.

Pengene skal findes hos personale eller forbrugerne De i alt manglende 300.000 kroner fra tyverierne skal findes andre steder end at få tyvekosterne igen. - Tabet betyder helt konkret, at jeg er nødt til at finde 300.000 kroner i 2019-budgettet, og når vi har trimmet i hjørner og kanter, skal vi enten tro på at kunne finde mere og at tabene ikke fortsætter, eller så skal vi lave en besparelse. Nærliggende vil være ikke at ansætte to elever næste år, siger Michael Bech og tilføjer, at tyverierne på den måde går ud over medarbejderne og forbrugerne. - Kan I selv sikre jer bedre mod tyverierne? - Det kan vi godt. Men så skulle vi sikre produkterne endnu hårdere, hvor vi låser dem inde. Det giver forbrugeren en dårligere oplevelse, fordi man så måske skal vente på at en medarbejder kan låse produktet ud. Og det synes vi ikke er rimeligt, at det skal få direkte konsekvenser for kunden, når 99,99 procent af dem er lovlydige og ikke stjæler varen, siger Michael Bech. Avisen har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det er ikke lykkedes.