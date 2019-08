Debat: Danmark har nu under Venstres ledelse i snart to årtier ført konstant krig i Mellemøsten. Står det til V og de øvrige borgerlige partier, skal det åbenbart fortsætte. Nu hopper de igen på krigsvognen, når USA og England beder om danske krigsskibe til Hormuz-strædet.

Det er på tide at stoppe konfliktløsning med krig og takke nej til Hormuz-eventyret. Ingen danske skibe er truet. USA og England har selv startet og optrappet den aktuelle konflikt med Iran. USA overholder ikke den indgåede atomaftale med Iran, og England opbringer et iransk skib i internationalt farvand ved Gibraltar.

Det bekræfter blot Irans dårlige erfaring med de to stater i hele 1900-tallet. Iran blev invaderet under 1. verdenskrig af England. Under 2. verdenskrig besatte de dele af landet i fem år, og udskiftede den daværende shah. Da det iranske parlament først i 1950'erne vedtog at nationalisere BP's olieinteresser i landet, organiserede MI6 og CIA et succesrig statskup mod den valgte statsminister Mohammed Mosadegh i august 1953. Og næsten værst af alt var i 1980'erne, da Saddam Hussein uden grund invaderede Iran. Godt støttet af England og USA. En krig, der kostede i millionvis af unge iranere livet.

Men hvad er alternativet, spørger krigstilhængerne altid. Ja, her kan vi følge andre europæiske lande som Tyskland og Frankrig, der afviser en militær indsats for i stedet at satse på internationale forhandlinger i stedet for gammel kolonial magtanvendelse. Det omfatter, at EU åbner op for reel økonomisk samarbejde med Iran, som lovet i atomaftalen.