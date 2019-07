Tour de France er i gang, og som sædvanlig for fuld udblæsning. Den danske interesse er velkendt, både med danske turister i Frankrig og med tusindvis af tv-seere hjemme i Danmark. Denne gang har touren måske endnu større dansk interesse, fordi Danmark har fået tildelt værtskabet for de tre første etaper af løbet om to år, i 2021. Det involverer fem arrangementsbyer: København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg. De har indledt forberedelserne ved at kigge dette års franske by-arrangører over skuldrene - i Bruxelles, i Gerardsbergen, i Bienze og i Nancy. Avisen Danmark har været i hælene på starten af årets tour - blandt andet med fotograf Birgitte Carol Heiberg, som har samlet en række billeder af nogle af dette års højdepunkter på de første fire dage, også fra det cykelmenageri, som omfatter andet end de danske besøg.

- Næh, hvem ser jeg foran mig? Den berømte Monsieur Mønster fra "du journal Danemark." Mon Dieu im Himmel, sikke mange kendte, man møder her, sagde den store cykellegende Eddy Merckx, eller kunne have sagt. Han selv er større end alle guder i sit hjemland, Belgien, hvor dette års tre første etaper af Tour de France blev afviklet. Han var med over det hele, og lige meget hvor han kom frem, stimlede belgierne omkring ham og gav kys, kram, klapsalver og grænseløs respekt - som her i Bience, hvor han ankom kort føt starten på den tredje etape. I år er det 50 år siden, han vandt løbet og den gule trøje for første gang. Den gule trøje har 100 års juilæum i år som sejrsbeklædning, Eddy Mercks vandt den fem år på stribe - rekord dengang. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Danskeren Jacob Fuglsang tillægges i år pæne vindechancer og er den dominerende skikkelse på Astana-holdet. Men et indledende styrt i Bruxelles har hæmmet ham, uden at det dog har haft resultatmæssige katastrofevirkninger. Her ømmer han sig og gør klar til lade sin forslåede krop pleje. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Stor begejstring hos italieneren Elia Viviani fra Quick-Step holdet efter fjerde etape, der blev kørt tirsdag. Han ligger godt i svinget med den gule førertrøje. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Hov, hvad sker, hvem forstyrrer her? Nuvel, selv de sureste gamle mænd rykker ud af boligerne, når det lægger op til, at tour-rytterne kigger forbi. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Hele det store Tour de France grej, og det ER stort, flytter sig fra by til by gennem tre uger, og hvert sted vækker det sin egen begejstring og udfolder sig i sin egen skønhed. Det sker i aften, natte- og morgentimerne. De involverede arbejdere sover om dagen, når alle andre ser det cykelløb, de slider for. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Hvert eneste år i juli fester franskmændene igennem, fra vej til vej, fra flække til flække, fra by til by. Tour de France sætter landet i en entusiastisk stemning af folkefest. På byernes torve og landevejene langs ruten myldrer glade franskmænd og turister sammen for at opleve det lile øjeblik, hvor de tilbedte ryttere suser forbi til folkets store jubel - som også var i gang længere før løbet passerede - og længe efter. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Showtime, hele tiden, hver dag. I tre uger. Intet øjeblik under touren forsømmes til at optræde, reklamere, tjene penge - eller bare have det hundehamrende skægt. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Velkommen til Tour de France. Ikke kun rytterne, turbusserne, følgebilerne og lastvognene passerer gennem de mange byer, det gør også de store forankørende karavaner, der hver i sær skaber stemning og interesse for løbet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tirsdagens fjerde etape blev afgjort i en massespurt på 75 meter - lige ud for: Foto graf: Birgitte Heiberg

Det er vildt og inderligt. Stemningen bygger sig op i løbet af løbsdagene og bryder ud i sande jubelorgier, når feltet kører over målstregen. Foto: Birgitte Carol Heiberg