Holger K: SF er genrejst

En stor genrejsning af SF. Sådan beskriver Holger K. Nielsen, mangeårig politiker for SF, de foreløbige valgresultater, der for første gang i 12 år giver partiet massiv fremgang.

SF: Holger K. Nielsen ankommer i lyseblå skjorte med sin kone i hånden til Borups Højskole i København. Gangen er ikke længere så hurtig, som den var en gang, og den mangeårige SF-politiker har også meldt ud, at 2019 bliver hans sidste år i politik. Alligevel smiler han.

SF står for første gang i de seneste 12 år til fremgang i de foreløbige målinger, og for den erfarne SF'er er det meget mere end bare et tegn på et godt valgresultat. Det er som en fugl Fønix, der rejser sig fra asken.

- Det er en meget stor genrejsning, og formentlig får vi en masse nye, unge folk ind, der er skolet i SFU. Jeg er kolossalt optimistisk, siger han.

Det er lykkedes avisen Danmark at få den populære, og kommende eks-politiker på tomandshånd til en snak om SFs fremtid. Vi står foran den høje, røde murstensbygning, der danner rammerne om højskolen. Bag os lyder jubelråb fra partiets fremtid. De mange unge SF'ere.

Ligesom Holger K. Nielsen håber de, at det gode resultat kan blive vekslet til indflydelse med det nye flertal efter valget. For Holger K. Nielsen er målet, at SF skal i regering igen en dag. Om det bliver i denne valgperiode, er han dog ikke sikker på.

Det afhænger af mange ting. Det er jo et mål, men ikke målet i sig selv. Målet er indflydelse. Om vi skal i regering afhænger meget af resultatet i aften. Hvis vi får det gode resultat, så kan det da godt være, det vil være naturligt, siger han.

Sidst SF var i regering endte det med at måtte trække sig ud af samarbejdet, og mange medlemmer mente, I havde givet køb på sin traditionelle røde politik til fordel for Radikales mere borgerlige linje. Til det efterfølgende folketingsvalg fik I det næstdårligste resultat nogensinde. Har SF ændret sig siden dengang?

- Det håber jeg i hvert fald. Det er i hvert fald forudsætningen for, det kan lade sig gøre.

Den afgående politiker mener, at den erfaring, partiet samlede under regeringstiden, kan blive afgørende for, at det vil lykkes næste gang, SF går i en regering. Om baglandet har ændret sig siden dengang, kan han ikke svare på. For ham er det vigtigste dog i øjeblikket, at partiet stabiliseres.

I mange år har vi været det store parti på venstrefløjen. Det håber jeg på, vi bliver igen. Vi skal være et parti, der kan samle partierne på venstrefløjen og arbejde for forandringer og reformer i det daglige, siger han.

For nogle af de unge SF'ere, der står bag os, vil aftenens succes være den første, de oplever, som medlemmer eller politikere for SF. De taler højlydt, og tidligere på aftenen tog nogle af dem forskud på sejrsdansen. Holger K. Nielsen tager det mere afdæmpet. For ham er aftenens sejr én i rækken, og han har ikke været i tvivl om, at partiet på et tidspunkt ville rejse sig igen.

- Vi var helt nede sidst. Men det har vi klaret før. I 1977 fik vi kun 3,7 procent af stemmerne, siger han.

Den 69-årige politiker har været med under de største af SF's successer, fra Gert Petersens velmagtsdage i 80'erne til den store valgsejr med 13 procent af stemmerne i 2007.

Men Holger K. Nielsen var også med i 2015, da nedturen for alvor ramte efter en kuldsejlet regeringssamarbejde, og hvor SF fik sit andet dårligste valgresultat nogensinde.

Trods op- og nedturene betegner han SF som et stabilt parti.

Vi er et parti, der er dannet af mange forskellige bevægelser i Danmark, og vi har en lang tradition. Den mangeårige parlamentariske erfaring, regeringstiden og erfaringen med det politiske arbejde skinner igennem, når vælgerne skal stemme, siger han.

Nu er der igen en succes, og netop denne er vigtig for politikeren, der for første gang i 40 år ikke var at finde på stemmesedlen ved folketingsvalget. Han er, som han selv udtrykker det, "glad for at forlade skuden, mens den sejler godt".

Inden han forlader dansk politik, har han dog et råd til den kommende statsminister:

Arbejd tæt sammen med venstrefløjen, også SF. Mette Frederiksen skal samarbejde bredt, men lægge vægten til venstre. Det flugter mest med Socialdemokratiets egen politik.