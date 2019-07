Debat: Det ser ud til, at TV har fået omgangssyge - i hvert fald hvad angår sport, især cykelløb og fodbold.

Kommentatorerne har fået ren munddiarré. Tidligere var der en, højst to kommentatorer til cykelløb, og jeg blev lidt lettet, da jeg blev fri for at høre på Jørgen Leths drævende stemme. Nu er der tre-fire stykker - samt folk i studiet og på ruten.

Kommentatorerne har tilsyneladende den opgave at snakke konstant, også om sig selv og andre uvedkommende ting. Ofte sidder de der og udveksler interne jokes, som de selv morer sig kosteligt over, mens vi andre sidder og måber. De sidder og kloger sig med den ene teori efter den anden, der ikke altid relaterer til det aktuelle løb eller har bund i virkeligheden. Kommentatorerne kommer med ud på motorcykel og ser løbet derfra, men seerne får ikke noget ud af det.

Det virker mere og mere som om, at reportagerne laves for kommentatorerne og eksperternes skyld, ikke for seernes. Selve cykelløbet er tilsyneladende sekundært. Jeg har tit siddet klistret til TV, når der var cykelløb, men nu er det blevet en ret ligegyldig foreteelse. Det har kommentatorerne sørget for. Jeg er selv cykeltosset og har kørt cykelløb i veteranklassen i over 25 år.

De samme tendenser ser jeg i fodbold. Selv en ret ubetydelig fodboldkamp kan godt få op til to timers optakt. Igen et kommentatorpanel, der mest snakker om sig selv og andre ligegyldige ting i forhold til den aktuelle kamp. Panelet kommer med tåkrummende kommentarer, som de ikke retter, når deres fejlsyn afsløres.

Ofte er Kloge Åge på tynd is - eller mave. Selv i pausen sørger et panel for, at diarréen fortsætter. Et større panel, der kloger sig i munden på hinanden med ligegyldige teorier. Efter kampen er der så "nedtakt".

Diarréen fjerner oplevelsen og spændingen ved at se cykelløb og fodbold. Lad os se cykelløb, når der er cykelløb. Lad os se fodbold, når der er fodbold.