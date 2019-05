Hønges beslutning om at droppe EU er vælgerbedrag

Kandidat: Når man lader sig opstille som kandidat til Folketinget, EU-parlamentet eller byråd, skal vælgerne kunne regne med, at man helhjertet ønsker at påtage sig og varetage det hverv, som man i bedste fald bliver valgt til. Alt andet er at svigte den tillidsrelation, der skal være mellem vælgerne og den valgte. Karsten Hønge har valgt at svigte sine vælgere, da han af taktiske grunde valgte at lade sig opstille til både EU-parlamentet og Folketinget.

Jeg er overbevist om, at det er kommet bag på Karsten Hønge og SF, at han kom i den situation, men som alt andet i livet burde han - efter min mening - have taget konsekvensen af sine handlinger.

Først og fremmest er det at lade sig opstille til et politisk hverv en tillidsrelation mellem ens vælgere og én selv.

Karsten Hønge og SF burde ikke have ladet taktikken overskygge det, at man ikke kan sidde to steder. Karsten Hønge var tvunget til et valg efterfølgende, for EU har forlængst besluttet sig for, at det ikke er muligt at sidde i EU-parlamentet samtidig med at sidde i et nationalt parlament. Sådan burde det også være i Danmark mellem folketing og byråd. Jeg er helt overbevist om, at det ikke er muligt at varetage de såkaldte dobbeltmandater.

Som et eksempel agter en af kandidaterne fra Dansk Folkeparti - i samme opstillingskreds som min - tilsyneladende at fortsætte som byrådsmedlem, hvis hun bliver valgt som folketingsmedlem. Måske indhenter virkeligheden hende, så hun må vælge. Hvem ved? Jeg tror nemlig ikke på "supermennesker", der både kan være til møder i Folketinget tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, passe sin kreds, deltage i forhandlinger og udvalgsture, og så lige have tid til også at passe et byrådsarbejde med byrådsmøder hver 14. dag, udvalgsmøder, budgetmøder, og hvad der ellers dukker op i løbet af året.

Risikoen for, at vælgerne føler sig svigtede, er overhængende, fordi det ganske enkelt er umuligt at passe begge dele med den kvalitet, som borgerne må forvente af de valgte repræsentanter i demokratiets folkevalgte institutioner.

Bliver jeg valgt, bliver jeg boende i min kreds i Esbjerg, fordi jeg finder det vigtigt for sammenhængskraften, at Folketinget sammensættes af medlemmer, der bor, lever og kender de forskellige egne af landet. Jeg er overbevist om, at relationerne mellem medlemmerne og borgerne dermed kan fremme en bedre tillid til politikerne.

Hvorfor fik Søren Gade (V) f.eks. så flot et personligt valg? Givetvis, fordi han repræsenterer en politisk karakter, hvor lokalbefolkningen, hvor han dagligt lever og færdes, har en stor tillid til ham.

Tillidsfulde relationer fremmes ikke af taktiske opstillinger eller dobbeltmandater, hvor man ikke udfylder sit politiske hverv kvalificeret og dækkende. Tillid skabes først og fremmest, hvis man er troværdig. Det er man ikke, hvis taktikken eller begærligheden bliver større end den ærlige tilgang til sit politiske hverv.

Borgeren skal have tillid til, at når man stiller op til et politisk valg, kan man regne med, at kandidaten ved et valg udfylder sin rolle.