Hjerteløbere i tusindtal: Hurtig hjælp øger chancen for overlevelse markant

Hjerteløber-ordningen er etableret i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Præhospitalet i Region Midtjylland, hjertestopforskere og Tryg Fonden. Når man er tilmeldt som frivillig i Tryg Fonden Hjerteløber, kan man via en app blive kaldt ud, hvis man befinder sig i en radius af 1,8 kilometer fra et hjertestop i de to regioner. Appen kan med gps lokalisere hjerteløberne dér, hvor de befinder sig.