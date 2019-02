Historisk fund: 113 år gamle øl dukkede op under gulvbrædder

Det var her, de to unge mænd Martin Secher og Kenny Nielsen fandt tidskapslen, der var fyldt med øl, brev og flere forskellige effekter. Foto: Morten Dueholm

- Det er et historisk fund. Det er meget, meget unikt, det der er blevet hevet op her. Jeg tror allerede godt nu, at vi kan kalde det noget af Viborgs arvesølv.

INDLAND: Det var en helt almindelig arbejdsdag i tirsdags for tømrer Martin Secher Nielsen og maler Kenny Nielsen. Men det ændrede sig meget hurtigt til at blive en dag, som de formentlig aldrig glemmer. De fandt en 113 år gammel tidskapsel under brædderne i et af Odin Bryghus' gamle bryggerhuse på St. Sct. Mikkels Gade 7. Seks øl i perfekt tilstand, et brev og andre skriverier fra meget gamle dage lå i tidskapslen. - Jamen, vi var bare i gang med dagens arbejde. Men pludselig kunne jeg se den her kasse, som stod inde under brædderne, da vi var ved at brække dem op. Min første tanke var, at vi havde fundet en skat, fortæller Martin Secher Nielsen ivrigt. De får sammen løftet kassen op fra hullet og åbnet kassen. Til deres store forbløffelse er den fyldt med gamle effekter. De forstår ikke helt, hvad det er, de har fundet, men har måske en idé om, at det kan være historisk. Der ligger et brev, nogle flasker og diverse effekter. Brevet er dateret 1906. - Vi kan godt se, at det her ikke er helt normalt. Hvis man finder ting under brædderne, er det oftest i form af døde rotter eller en tom Tuborg-flaske. Vi sendte hurtigt et par billeder til Mark, (Mark Lade, ejer af ejendommen, red.) og så kom han ned og kiggede, da han fik fri. Og så har møllen kørt lige siden, fortæller Martin Secher Nielsen, imens han påpasseligt viser de ældgamle flasker frem.

Etiketterne er i perfekt stand, selvom to verdenskrige er passeret siden.

Øllene Mark Lade var forbi tirsdag aften for at se, hvad det var, de to gutter havde hevet op. Han var formentlig godt klar over, at det her var noget historisk. Der blev derfor heller ikke sovet mange timer den nat. Tankerne fløj rundt. Morgenen efter tog han tilbage til ejendommen og ringede til Viborg Museum. Kort efter var Dan Ersted Møller fra museet ved det gamle bryggerhus i St. Sct. Mikkels Gade. - Det er et historisk fund. Det er meget, meget unikt, det der er blevet hevet op her. Jeg tror allerede godt nu, at vi kan kalde det noget af Viborgs arvesølv, fortæller Dan Ersted Møller. Proppen var gået i stykker på en af øllene, og øllet var gået tabt, men de seks resterende øl er i perfekt stand. Etiketter og flasker ligeså. Brevet i kassen er også i fin stand. Dog er det ret svært at læse. Skråskriften er svær at tyde. - Bygningen blev renoveret i 1985. Hvis man lige havde løftet fire ekstra brædder, så havde man fundet tidskapslen dengang. Men det gjorde man ikke, fortæller Dan Ersted Møller, der er arkivleder ved Viborg Museum.

I alt syv øl. En enkelt prop var gået i stykker i løbet af de 113 år, flaskerne lå godt gemt væk under nogle brædder i det gamle Odin Bryghus.

Brevet Idéen med brevet har helt åbenlyst været, at den næste brygmester på det gamle Odin Bryghus skulle finde det. Men det skete aldrig. I stedet overlevede kassen to verdenskrige og i alt 113 år under brædderne. "Må mine skriverier før eller siden komme for dagens lys, når mine ben er formuldede - skønt jeg kun er 42 år", står der blandt andet i brevet. Og man må sige, at der skulle gå noget tid, før brevet så dagens lys. Brevet var underskrevet af den daværende brygmester, Pehrsson. Teksten er stadig ved at blive tydet, da den er lidt svær at læse for den almindelige folk, men nogle passager kan dog godt læses højt. Nu skal der arbejdes på at finde ud af, hvad der skal ske med kassen og øllene. Indtil da bliver det gemt et hemmeligt sted.

Mark Lade (i midten) flytter lidt på øllene. Med meget sikre hænder og formentlig en lille smule angst.

Det samlede fund.

Der var mange forskellige breve og papirer i tidskapslen.

En håndværker på job i St. Sct. Mikkels Gade 7 har under renovering fundet en tidslomme, hvor der bl.a. var gemt nogle 113 år gamle øl fra det nu lukkede Odin Bryggeri

Dan Ersted Møller (t.v.) er meget begejstret for det unikke fund.

Martin Secher Nielsen troede, at han havde fundet en skat. Det havde han på sin vis også.

Brevet, der var adresseret til den næste brygmester af Odin Bryghus. Det blev det så ikke, men den daværende brygmester Pehrsson havde nok ikke regnet med, at brevet først skulle findes 113 år efter.

Det kan være ret svært at tyde, hvad der står i brevet.