Hilde-Kristin Reed Mogensen fik først afslag på sygedagpenge, men så skiftede Jobcentret mening efter at have fået notat fra den kræftramte kvindes læge.

Hun havde ellers fået at vide, at udbetalingen af hendes sygedagpenge ville udløbe tirsdag, hvorefter hun ville overgå til et jobafklaringsforløb; dette ville betyde, at hendes månedlige indtægt faldt fra 18.000 til 15.000 kroner.

Ikke færdigbehandlet

Det afgørende spørgsmål for, hvorvidt hun fortsat kunne få udbetalt sygedagpenge eller ej, var om hun fortsat lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Gør hun det, kan kommunen vurdere, at hendes sygedagpengeperiode skal forlænges.

Et andet kriterium for, om hun fortsat kunne få udbetalt sygedagpenge, var om hun forventedes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for 134 uger.

Indtil nu har kommunen vurderet, at efter at have modtaget kemoterapi, og efter at have været gennem en omfattende brystkræftoperation, er hendes sygdom ikke længere livstruende.

Hendes kræftlæge er altså af en anden mening:

Hilde-Kristin Reed Mogensen er lige nu i behandling med antistoffer, og skal snart i strålebehandling, fordi hun har en aggressiv form for kræft.

I notatet fra onkologen i Herning, som hun vedlagte mailen til Kim Ulv Christensen, skrev hendes læge blandt andet følgende:

" ... man kan således ikke erklære, at pt. (patienten, red.) ikke længere har en livstruende sygdom, da hun ikke er færdigbehandlet egentlig, før hun har fået alle 17 Trastuzumab (antistof, red) behandlinger".

- I brevet fra kommunen fremhæves den vurdering som begrundelse for, at jeg alligevel kan blive ved med at få sygedagpenge, siger Hilde-Kristin Reed Mogensen.