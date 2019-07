Her er en plan for det nære sundhedsvæsen, Magnus Heunicke

I fremtiden bliver man hurtigere udskrevet fra sygehuset og behandlet tættere på hjemmet. Det er en udfordring for det stigende antal ældre og kronisk syge danskere, som risikerer at blive kastebold mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. For selvom det politiske flertal bag sundhedsreformen er forsvundet, er behovet for at udvikle det nære sundhedsvæsen i høj grad stadig til stede. Der er dog ikke brug for flere lange analyser og tværgående ministerudvalg. Det danske sundhedsvæsen har været lammet under det årelange arbejde med en sundhedsreform, og imens er problemerne med overbelægning, travlhed på sygehusene og mangel på sundhedspersonale kun vokset. Nu skal vi videre. Ideerne har vi allerede, da sundhedsvæsenets aktører længe har arbejdet kreativt med organisering, samarbejde og nye roller. Derfor bør den nye socialdemokratiske regering invitere arbejdsgivere, medarbejdere, patientorganisationer og eksperter med til at skrue løsningerne sammen.

Bevarelsen af regionerne giver ro til at fokusere på det vigtige: Mere tid, bedre patientforløb og større lighed. Men den tidligere regerings oplæg til en sundhedsreform har også vigtige styrker i forhold til at skabe mere nærhed og større sammenhæng, som ikke må overses. Derfor vil det være naturligt, at en ny sundhedsaftale kommer til at omfatte en plan for at styrke det nære sundhedsvæsen, som bør indeholde mindst tre spor. Først og fremmest bør vi holde fast i sundhedsreformens fokus på en bedre arbejdsdeling mellem medarbejdergrupperne og tilrettelæggelse af arbejdet, som kan give mere tid til sygepleje og omsorg. Der bør vises mere tillid til sygeplejerskernes faglighed ved at give dem lov til at udføre helt almindelige opgaver, de allerede har kompetencerne til, uden først at kontakte en læge. Det kan eksempelvis spare en hjemmesygeplejerske for at vente i lang tid for at komme igennem på telefonen til den praktiserende læge. Der bør samtidig gøres noget ved de utilstrækkelige normeringer på sygehuse og i kommuner. Flere kollegaer er nødvendige for at mindske arbejdspresset og øge patientsikkerheden. Forskning viser, at risikoen for infektioner og dødsfald falder, jo færre patienter en sygeplejerske har. Derfor bør der sættes fokus på effekterne af bedre normeringer, højere løn og nye former for tilrettelæggelse af arbejdet.

En ny sundhedsaftale bør også holde fast i ideen om at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Her bør der tænkes nyt i forhold til at organisere det tværgående samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis. For at undgå at tabe patienter og borgere mellem specialisterne i sundhedsvæsenet bør der laves en model for fælles finansiering af de udflyttede opgaver, der belønner både kommunerne og regionerne. På den måde får begge parter en interesse i at koncentrere sig om at give borgerne en bedre sundhedsbehandling. Sygeplejersker har stor betydning for den enkelte borger, da de både kan følge dem hele vejen fra sygehuset til hjemmet og kan forebygge indlæggelser. Derfor bør alle borgere have ret til en forløbsansvarlig sygeplejerske, der kender dem og kan koordinere indsatsen mellem sygehuse, kommuner og almen praksis.

Bedre patientforløb er også årsagen til, at sygeplejersker bør indgå i ledelsen af nye tværgående enheder. Med sygeplejefaglige kompetencer på ledelsesgangen bliver det lettere at tænke i helhedsorienterede forløb for den enkelte patient både i egen organisation samt på tværs af sundhedsvæsenet. Selvom det lyder enkelt at behandle borgerne i deres eget hjem, er det reelt ofte meget komplekst. For at matche opgaverne er der brug for at investere i efter- og videreuddannelse som for eksempel specialuddannelsen i borgernær sygepleje og kandidatuddannelsen i avanceret klinisk sygepleje. Der er også brug for mere forskning i det nære sundhedsvæsen, som skiller sig ud ved at have mindre adgang til teknologi og flere muligheder for involvering end på sygehusene.

Den tidligere regering lagde op til nationale standarder for opgaveløsningen i kommunerne og almen praksis for at øge den geografiske lighed. Det skal vi holde fast i, men samtidig skal der mere fokus på social lighed. Nationale standarder kan sikre, at patienterne oplever samme høje kvalitet af sundhedsydelserne, uanset hvor i landet de bor. For at styrke den sociale lighed mellem de enkelte mennesker i sundhedsvæsenet er der behov for sideløbende at skræddersy indsatserne til de enkelte patienter og borgere. Manglende sammenhæng er blandt andet et problem på det psykiatriske område, hvor patienterne kan blive tabt mellem de psykiatriske sygehuse og de kommunale bosteder. Derfor bør erfaringerne med socialsygeplejersker til at støtte socialt udsatte udbredes til hele landet. Endelig bør sundhedsplejersker have en større rolle i forhold til forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig opsporing af tegn på sygdom blandt børn og unge. For eksempel indsamler sundhedsplejerskerne mange data om sårbare familier, som man kan blive bedre til at systematisere og behandle.

Disse tre spor for en plan for det nære sundhedsvæsen bør være en del af en ny sundhedsaftale. Den skal ikke blive til på et skrivebord eller i et mødelokale i et ministerium, men i en gensidig dialog mellem politikerne og sundhedsvæsenets aktører. For at det kan lykkes at løfte kvaliteten på landets sygehuse og at flytte flere opgaver fra sygehusene og ud til borgerne, skal der tilføres nye ressourcer samlet set. Det danske sundhedsvæsen har haft en historisk lav vækst siden krisen, og der er brug for flere investeringer i sundhedspersonalet og deres arbejdsvilkår.