Henrik Dahl uddeler drøje hug til Anders Samuelsen

I et interview med Radio 24Syv kalder Henrik Dahl ledelsen af Liberal Alliance for "amatøragtig" og siger, at LA's ministerposter blev fordelt mellem venner og familie uden andre kvalifikationer end at være tæt på Anders Samuelsen. Her er et uddrag af interviewet:

- Vi har ført en dårlig politik under ledelse af en utroværdig ledelse. Hele den her idé med at stille de ultimative krav og true med at vælte regeringen osv osv - det er amatøragtigt og katastrofalt. Sådan kan man ikke føre politik.

- Partiet har jo fungeret på den måde, at der har været et A-hold og et B-hold. A-holdet har bestået af Anders' familie og venner; altså søsteren og Thyra Frank og sådan nogle, hvor man kan sige, at deres væsentligste kvalifikationer er at være venner med Anders.

- Den logik, der styret A-holdet, er, at dårlige præstationer ikke skulle have negative konsekvenser.

- Vi får syv ministerposter der ikke interesserer vores vælgere. Og de ministerposter er ligesom skræddersyet til, at det kan være sjovt for familie og venner at sidde i. For at Anders' familie og venner kan få den spændende oplevelse, det selvfølgelig er, at være minister.

- Tror du virkelig, at det var det, der styrede det?

- Ja, fuldstændig. Det er jeg totalt overbevist om.

- Hvor ved du det fra?

- Fordi jeg har siddet i folketingsgruppen i fire år. Hvad skulle være begrundelsen for at tage en minister, der ikke har nogen kvalifikationer til at være minister? Altså Thyra Frank har ikke én af de kvalifikationer, der skal til for at være minister. Det er da bare for at være flink ved en af sine venner.

- Man skal virkelig bide mange ting i sig, når man skal lade, som om det hele går godt.

- Hvad har du bidt i dig?

- Lysten til at råbe ud over hele Christiansborgs Slotsplads, at det her er jo noget bullshit.

- Tror du ikke at du bliver ekskluderet nu?

- Hvem skulle gøre det?

- Ja, det er jo sådan set meget rigtigt. Men du er jo gået helt rogue.

- Ja, men det er da totalt skørt, og det har da skadet os enormt meget at udnævne en person til minister, der bare ikke kan løfte opgaven. Og så blive ved med at insistere på, at det går fint; altså alle, selv en blind mand kan føle med sin stok, at det går ad helvede til.