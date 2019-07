Hedebølge på Tangkrogen: I svale på den hemmelige strand helt inde i byen

Se lige, hvor tæt Strandkrogen er på Aarhus midtby i baggrunden af billedet. Det behager Tanja Stenbæk Bloem og hendes mand Kasper Høj Eggers, der her har en glad tummel i vandet med de to børn, Otto på 4 år (t.h.) og Harvey Elo på et år. Foto: Jens Thaysen

Tangkrogen er en strand helt derinde, hvor Aarhus Bugt rammer byen. Her søger aarhusianerne beskyttelse mod hedebølgen, men relativt få kender til den, lyder en stille undren fra en af de faste gæster.

VEJRET: Det meste af Europa sveder, også Danmark, og myndigheder og sundhedspersonale her og der har travlt med at udstede gode råd om væskeindtag, skyggefulde ophold og advarsler mod badedyr i fralandsvind. På Tangkrogen i Aarhus følger folk på én gang reglerne og lukker øjne og ører for alle varmeudbasuneringer. De slapper af, hygger sig og får hedebølgen til at være så naturlig en følgesvend som muligt. Fra tidligste onsdag morgen fandt mange ned på den lille sandede bred, uden at det på nogen måde udartede til regulær overbefolkning. Det gør det sært nok aldrig, bemærkede Kasper Pinholdt Munksgaard. Han bor ikke så langt fra stranden, der ligger der, hvor bugten rammer det inderste Aarhus. Han har de seneste fem år haft en lille motorbåd liggende fast her. Den sejler han ofte småture i på bugten sammen med familie og venner. Også under onsdagens solangreb. - Tangkrogen er en pragtfuld strand, men det er, som om aarhusianerne ikke rigtig har opdaget den, i hvert fald ikke alle sammen, for de søger hen til de mange andre strande og badesteder, der ligger i nærheden af Aarhus, både mod syd og mod nord. Men lad dem bare blive ved med det, for her er såmænd tæt nok, og vi behøver ikke flere. Og dog ... alle burde give sig selv den oplevelse, sagde han, inden han stævnede ud med familien. De skulle sådan set ikke så meget andet end flakse lidt rundt i bugtens kølige hygge. - Vi har ingen andre planer end bare at sejle ud og spise madpakkerne. Vi sejler sjældent så langt. Som regel bare over i marinaen lige ved siden af, hvor vi også kan købe is og sodavand. Eller til bådebroen på Bellehage Strand ikke så langt herfra, sagde han. Iskøberi er nu ikke altid nødvendigt, for på den faste bådeplads på Tangkrogen har han og familien også rigeligt med udstyr. - Vi har grill og koldt vand, som man jo skal huske her i varmen. Sommetider tager vi nogle fiskestænger med ud i båden. Så lokker vi makrellerne, der kommer på grillen. Så er aftensmaden hjemme.

Kasper Pinholdt Munksgaard (i rødt t.v.) elsker Tangkrogen. Her har han sin lille båd liggende fast og tog ondag familie og venner med på en sejlturtur på Aarhus Bugt. Foto: Jens Thaysen

Lavvandet og børnevenligt Tanja Stenbæk Bloem og hendes mand, Kasper Høj Eggers, havde deres to børn, Otto på fire år og Harvey Elo på ét år med på Tangkrogen. Den er de vilde med, selv om de også besøger andre strande tæt på byen. - I dag er vi her lidt tilfældigt. Vi bor i en lejlighed i latinerkvarteret inde i midtbyen, men har været ude at se på hus her i området. Det og varmen gjorde børnene lidt opkørte, så da vi kom forbi, tænkte vi, at de havde godt af en dukkert, sagde Tanja Stenbæk Bloem. Både hun og hendes mand er generelt glade for Tangkrogen. - Det er rent vand, og der er lavvandet. Det er virkelig en børnevenlig strand, sagde Kasper Høj Eggers, mens han tumlede med børnene i vandet. De har ferie og tilbragte den første uge i Skagen. I næste uge skal de i sommerhus på Sjælland. Det behager dem godt, at de er hjemme i Aarhus og så tæt på byens strande her i den midterste ferieuge, hvor hedebølgen er ankommet. - Her er dejligt, Aarhus er i det hele taget en dejlig by at bo i og holde fri i. Så selv om vi har haft en halv snes år i København, er vi glade for at være tilbage, hvor vi er født og vokset op. Det er her, vores familie skal være, sagde Tanja Stenbæk Bloem. Hun slapper dog ikke mere af i ferien, end at hun, ikke mindst af hensyn til børnene, husker de gode varmeråd. - Vi sørger for at drikke masser af vand og få hældt noget saft på børnene, sagde hun.

Tanja Stenbæk Bloem og det yngste barn Harvey Elo på et år nød varmen på Tangkrogen . Foto: Jens Thaysen

Vandhund I den stegende hede er det ikke mindst de umælende væsener, dyrene, der mærker varmen. Det gælder også Arne Krogsgaards hund. - Den elsker vand i forvejen, men jeg syntes, det var en god ide i denne varme at tage den med en tur i vandet. Men nu trækker jeg den op igen, for jeg hørte for lidt siden, at det vist ikke er helt lovligt. Det anede jeg ikke. Det så hunden ud til at være glad ved. Men man jo hellere overholde reglerne, sagde han i vandkanten. Han tager også sine varmeforholdsregler som hundeejer. - Vi laver så lidt som muligt og søger skygge, når varmen og solen bliver for meget. Her i dag gik vi ned til Tangkrogen på grund af varmen. Normalt løber jeg meget med hunden, men det undlod vi i dag, sagde Arne Krogsgaard. Det var tredje dag i rap, at han var på Tangkrogen med frue og hund. - Vi har lige været ved Vesterhavet, og det var hunden helt vild med. Så tænkte vi, at når nu vi bor her i Aarhus, kunne vi lige så godt tilbringe nogle feriedage på byens strand, sagde han.

Arne Krogsgaard gav sin hund en afsvalende tur i vandet, inden han fandt ud af, at det vist ikke er helt i overensstemmelse med reglerne. Foto: Jens Thaysen

Smykkejæger Selv om Tangkrogen har karakter af en hemmelig strand, har den dog også fat i folk, der kommer udenbys fra. For eksempel Jakob Høyer fra Skive. Om sommeren tager han jævnligt turen til Aarhus og Tangkrogen, bevæbnet med sin metalsøger. - Tangkrogen er min favoritstrand, og jeg har venner her i byen, som jeg ofte opholdt mig hos som dreng, sagde han, mens han afsøgte stranden med sin metalsøger. Det er en hobby, han har, som sagtens kan forenes med strandlivet. - Her går jeg tit og søger efter mønter og smykker. Tit gør jeg mange strandgæster glade, når jeg finder smykker, som de har tabt. Jeg gør også mærkelige fund indimellem. Sidste år fandt jeg en halskæde med en patron i, fortalte Jakob Høyer. Han kan roligt bevæbne sig også de næste dage, for vejret bliver til strandliv på Tangkrogen. Og alle andre steder, såmænd. De høje temperaturer og den skinnende sol vil ifølge DMI også dominere de næste dage og weekenden over. Også næste uge skulle blive sommerlig, omend temperaturerne ventes at falde i forhold til nu.

Tangkrogen kan bruges til andet en badning - metalsøgning for eksempel, mener Jakob Høyer fra Skive. Foto: Jens Thaysen