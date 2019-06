Havde det været en privat virksomhed, var de gået konkurs forlængst

I sommeren 2017 blev der annonceret med støtte til skovrejsning på landbrugsarealer af Hede Danmark. Da mit lille landbrug på otte hektar ikke er rentabelt, og Skat ikke vil anerkende, at jeg modregner landbrugets underskud i overskuddet fra mine fiskesøer, besluttede jeg at nedlægge landbruget.

Jeg har en enkelt parcel på 2,5 hektar, som jeg så ville tilplante med skov. Jeg kontaktede Hede Danmark, som skulle stå for ansøgning og tilplantning. Vi fik i foråret 2018 tilsagn om, at jeg kunne få tilskud, imod at Miljøstyrelsen bestemte, hvilke træer som skulle plantes og hvordan. Der blev plantet i midten af maj, og så tror man, at den hellige grav er velforvaret. Men nej, i skrivende stund efter utallige henvendelser til Miljøstyrelsen/Landbrugsstyrelse er der ikke indbetalt en krone i tilskud. Der er ansat rigtig mange folk i de forskellige styrelser, men hvad laver alle disse mennesker?

Når man ringer til styrelserne, sidder de personer, jeg skal tale med, i møde - ellers afspadserer de. Hvordan man optjener afspadsering må guderne vide, når en så simpel sag som at godkende tilplantning og få støtten udbetalt ikke sker. Papirerne, som ligger til grund for støtten, er indsendt flere gange, men hvor bliver de af? Der er også meget sygefravær? Så er der lige problemer med it-systemer, som ikke kan tale sammen. Hvad f..... laver de mennesker i styrelserne?

Det kan overføres til en uduelig minister, Jakob Ellemann-Jensen. Havde det været en privat virksomhed, var den gået konkurs for længst! Det er, hvad man får ud af, at lade akademikere lede.